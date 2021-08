La llamada "pastillita azul", conocida mundialmente bajo el nombre de Viagra, puede ayudar a los hombres con disfunción eréctil a mantener una erección lo suficientemente firme para tener una relación sexual satisfactoria. No obstante, primero se deben analizar las causas de la disfunción, para recetar el medicamento. A continuación, la información completa acerca de este fármaco.

INICIOS DEL VIAGRA

Antes de adentrarnos a lo más profundo del Viagra, es importante mencionar que su origen se dio en marzo del 1998, de la mano de la farmacéutica Pfizer, el mismo laboratorio que presentó ante el mundo el año pasado su propia vacuna contra el Covid-19.

La famosa pastillita azul – que primeramente fracasó como medicamento cardiovascular en su momento – fue uno de los grandes logros de la farmacéutica como tratamiento contra la disfunción eréctil.

PRIMEROS ENSAYOS DEL SILDENAFILO

Los primeros ensayos clínicos para el desarrollo del sildenafilo como tratamiento de la ‘angina de pecho’, en los que el fármaco se administró a voluntarios sanos, comenzaron en 1991. Los resultados fueron desastrosos, y Pfizer estuvo a punto de dar por terminado el proyecto.

No obstante, los efectos secundarios sorprendieron a los investigadores: algunos de los hombres acusaron alteración de la percepción del color, dolor de cabeza, y lo más sorprendente ‘erección del pene’.

En el año 1993, se diseñaron los primeros ensayos clínicos para el desarrollo farmacológico del sildenafilo como tratamiento de la disfunción eréctil. Luego probar su eficacia en 21 ensayos independientes, en 1998 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprueban su uso (como Viagra), convirtiéndose en el primer tratamiento, administrado por vía oral.

El siguiente paso a saber es, ¿Quiénes pueden consumir el medicamento?

El Dr. Gustavo Codas, urólogo, explicó a nuestro medio que cualquier hombre que padezca de disfunción eréctil, independientemente a la edad, puede consumir el medicamento. No obstante, antes de recetarlo, se deben analizar las diferentes causas que producen la disfunción, que pueden ser orgánicas (origen físico), psicógenas o mixtas.

“Si tengo a una persona mayor de 50 o 70 años, que ya tiene sus años encima, puede que tenga factores que ya no hacen la circulación de la sangre sea la más adecuada, porque una cosa es la dificultad para obtener una erección, y otra es la de mantener”, expresó.

En cuanto a los jóvenes, explicó que generalmente la disfunción eréctil es mayormente psicógena, que se dividen en dos:

• Disfunción Eréctil psicógena generalizada: cuando se producen problemas de erección en casi todos los intentos de relación sexual.

• Disfunción Eréctil psicógena situacional: se produce cuando la erección falla en determinadas situaciones y no en otras.

“Pasa en hombres jóvenes que quieren tener una buena erección, no lo consiguen y se frustran, ahí comienzan los problemas”.

Según un estudio publicado en The Journal of Sexual of Medicine, en 2013, detalla que un 26% de la población de entre 25 y 40 años sufre de disfunción eréctil.

ANALIZAR CAUSAS

Antes de recetar cualquier presentación del medicamento, el urólogo indicó que se deben analizar e identificar las causas que producen problemas para la erección, sin importar la edad del paciente.

“El hombre no es una máquina sexual que se toca el botón y comienza a funcionar, también carga con frustraciones, estrés y lo más importante, tiene sentimientos, todo eso repercute en su sexualidad”.

NO SE RECOMIENDA

El especialista mencionó que no es recomendable tomar Viagra si el paciente toma cualquier medicamento llamado nitrato, a menudo recetados para el dolor de pecho, o estimuladores de la guanilato ciclasa como Además (riociguat) para la hipertensión pulmonar. La presión arterial podría disminuir a un nivel peligroso. O si el paciente es alérgico al sildenafil (droga del Viagra).

Recomienda no tomar Viagra:

* Si se tiene problemas graves de corazón o de hígado,

* Si hace poco la persona sufrió un derrame (ejemplo: hace 3 meses)

* Si se tiene la presión sanguínea baja,

* Si se sigue un tratamiento con nitratos

* Si se padece una enfermedad genética hereditaria en los ojos llamada retinitis pigmentosa

CONSULTAR CON UN ESPECIALISTA

Por nada del mundo se debe automedicar o consumir la droga en base a experiencias ajenas o luego de leer ciertas informaciones en internet.

En tal sentido, el doctor Codas explicó que el paciente debe consultar con un urólogo, específicamente con un andrólogo, especialista en todo lo relacionado con la sexualidad, fertilidad y reproducción masculina.

EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES

El Viagra puede causar efectos secundarios graves, uno de ellos es la erección prolongada, conocido como priapismo, y es cuando paciente tiene una erección que dura más de cuatro horas, debe buscar ayuda médica.

“Si no se trata de inmediato, el priapismo puede producir un daño permanente al pene”, advirtió.

Por otra parte, quien consuma el medicamento puede experimentar una pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos. Esto puede ser señal de un problema ocular grave llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

NO ES UNA PASTILLA MÁGICA

“Tomar sildenafil (Viagra) no causa una erección. Debe haber una excitación sexual previa para que el medicamento funcione bien o un deseo sexual. No es que tomas la pastilla y mágicamente se tiene la erección”, mencionó el doctor. A su vez, explicó que la droga no afecta a la eyaculación del hombre.

Finalmente, señaló que la erección debería desaparecer una vez finalizada la relación sexual.

