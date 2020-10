A la entrada del lúgubre sitio se puede observar mejoría en la fachada. Mural nuevo y un acceso con portones metálicos que hace 23 años no los tenía.

Incluso, la ruta que bordea su entrada desde Zavala Cue luce impecablemente asfaltada (Nueva Asunción hasta Boquerón). Pero en el interior del sitio es cuando se observa que el tiempo se detuvo.

Bajando la rampa hacia la cruz mayor, a los lados se erigen panteones debidamente cuidados y una limpieza mínima acorde a los impuestos anuales por mantenimiento.

Desde la cruz mayor para adentro es donde los muertos “reposan” en medio de un marco digno de un vertedero. Como que el cementerio está partido en dos.

Un segmento para aquellos que pueden costear un panteón y cuentan con el recuerdo perenne de sus deudos y para el fondo, el dantesco aspecto de quienes fueron depositados en fosas simples, cementados a las apuradas y dejados al abrigo del más oscuro abandono.

Si el entierro en sí es doloroso para quienes lo sufren desde afuera, ese entierro es más profundo con la indiferencia de quienes ya no practican la tradición de aunque sea cambiar los paños de cruz, elevar una oración y más no sea asear su lugar de morada final, como muestra de que ese ser que ya no está al menos algo de pena valió.

Ciertamente, una vez muertos el alma trasciende a una esfera desconocida para los vivos. Teológicamente el cuerpo queda en concepto de materia, pero no se puede soslayar el dolor que representa la ausencia eterna de esos que en su momento compartieron un tereré, un encuentro de fútbol o reuniones familiares.

La muerte, el olvido y la indiferencia van de la mano en Fernando de la Mora y las legislaciones no están para amparar a quienes pasaron a la eternidad. No existe el descanso total para los muertos, porque ocupan lugares que per secula seculorum deben ser pagados para no correr la tenebrosa suerte de ser extraídos de sus fosas para dar lugar a huéspedes nuevos.

Esos pagos no se perpetúan en las generaciones de los difuntos. Las que vienen después tal vez ni registran quiénes de sus familiares están allí o en otros camposantos, pero los municipios siguen cobrando por un espacio que, como en Fernando de la Mora no da siquiera una paz espiritual y para peor, se sobreabundan y se asemejan a un espacio donde se acumulan contenedores. San Lorenzo por ejemplo retrata esta panorámica, con panteones mal encimados, porque un cadáver no puede esperar.

Es una problemática que nadie lo ha pensado. Los muertos no sólo fueron enterrados en cementerios, sino en fosas tan profundas como el olvido y el desdén. Y se vuelve aún más triste abonar por algo que el deudo, en vida no lo tendrá más nunca.

El “fondo” del camposanto fernandino tiene muchas fosas usadas como depósitos de basura. Se observan restos óseos a simple vista y ataúdes desprovistos de su forraje de madera.

Muchos de ellos siquiera llevan cinco años de muertos y dan el aspecto de un vertedero de chatarras comunes, donde cualquiera al pasar arroja una basura porque total da igual si se limpia o no.

Si se puede pintar más negro el panorama hay que agregar que con la coyuntura del coronavirus, los velorios son casi imposibles. Ese rito de despedida solemne es casi un riesgo de contagio para quien lo realiza y ahonda el dolor de la muerte misma.

Los cementerios municipales se van llenando, sobre todo los periféricos. ¿Pero qué hacer con los años con ese lugar que se paga y que en alguna parte de la línea del tiempo ya no? No parece justo extraer un cadáver, ponerlo a un costado y suplantarlo por otro para seguir facturando. Humanamente es un final indeseado y mancha inmisericorde el recuerdo de quien estuvo ahí.

Encima, “descansar” en esos lugares y que los ataúdes sirvan para tirar allí cajetillas de cigarrillo pone a consideración cuestiones más profundas como el valor mismo de la vida humana…