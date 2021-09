Un proyecto de ley presentado por el diputado Hugo Ramírez propone ampliar las compras deducibles como IVA crédito, luego del revuelo generado con el anuncio de controles más rigurosos a través del sistema Marangatu, el cual rechazará de forma automática todo lo que no corresponda.

El proyecto de ley que amplía la Ley N° 6380/2019, De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, específicamente, en lo relacionado al Impuesto al Valor Agregado IVA (Crédito en los Servicios Personales y Profesionales) pretende beneficiar al contribuyente en la deducibilidad de este tributo.

El artículo incorporado señala que el IVA crédito generado por compras en supermercados, tiendas, restaurantes y otros, cuyo uso sea destinado a la alimentación, el aseo personal, el mantenimiento del hogar, medicamentos para consumo del contribuyente y/o de su familia, serán deducibles a los efectos de la liquidación del IVA.

Según la ley tributaria N° 125/91 que rige desde 1991 y que no sufrió ningún cambio, las compras deducibles como IVA crédito son:

1. Salud Personal.

2. Capacitación o especialización que guarde relación con el servicio que presta.

3. Servicios de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones.

4. Arrendamiento de oficina, así como su mantenimiento, remodelación o refacción.

5.Útiles y mobiliarios de oficina.

6. Vestimenta.

7. Repuestos, lubricantes, mantenimientos, reparaciones y seguros de autovehículos.

8. Subcontratación de servicios profesionales

Quienes pueden deducir el IVA por la compra de estos bienes son las personas prestadoras de servicios personales y profesionales que no estén en relación de dependencia.

Si bien en el listado de ocho ítems ya queda claro qué artículo no son deducibles, de igual manera la SET enfatiza que los productos alimenticios (carne, leche, yogurt, tomate etc.) destinados a la alimentación no son deducibles para el IVA.

¿QUÉ PROVOCÓ LA REACCIÓN SI NO HAY CAMBIO DE LEY?

Si bien la Subsecretaría de Estado de Tributación aclaró hasta el cansancio que no modificó las deducibilidades del IVA y que la ley es la misma desde 1991, la novedad pasa por la entrada en vigencia del registro de comprobantes en el Sistema Marangatu de parte de todos los contribuyentes en el siguiente año (Resolución General N° 90/2021), con el cual se realizará un control más eficiente de las declaraciones juradas presentadas por los mismos en cuanto a la correcta liquidación.

Esto implicará que muchas de las compras que los contribuyentes declaraban como deducibles, ahora serán automáticamente rechazadas por el sistema electrónico, por lo tanto, ya no podrán burlar el sistema.

NO ES EL SUPERMERCADO NI EL LUGAR, SON LOS BIENES

Si bien muchos hablan de “compras de supermercado” para referirse a gastos que no pueden deducirse del IVA, son los productos o bienes que no guarden relación con el servicio que presta los que no valen para la deducibilidad y nada tiene que ver el lugar de donde son adquiridos.

En tal sentido, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, dijo en contacto con Hoy Digital que las personas que compran del supermercado un producto deducible al IVA, entre otros artículos no deducibles, pueden optar por solicitar facturas separadas, sin embargo, aclaró que es una simple recomendación y no una necesidad.