El poliamor, tema que genera intenso debate, es la práctica de tener más de una relación personal de manera simultánea, con el consentimiento de todos los miembros. A diferencia de las relaciones abiertas, donde las parejas tienen encuentros ocasionales con otras personas, las relaciones poliamorosas implican una conexión emocional con todos los integrantes.

Las actitudes hacia el poliamor están directamente relacionadas a las creencias religiosas. En Paraguay, la Iglesia Católica juega un importante papel y por ello consultamos al Padre Óscar Román González, Vicario Pastoral de la Diócesis de Asunción, sobre la postura de la religión que predomina en el país respecto a esta práctica amorosa. En ese sentido comentó que la relación de tres personas o una abierta a más participantes es algo “totalmente extraño” y señaló que las tres grandes religiones apuestan por la monogamia en las relaciones amorosas.

El entrevistado destacó que los religiosos ponen a Dios en primer lugar y que ese amor debe traducirse en una profunda relación abocada a la sociedad. “Dios es amor, por lo tanto si ubicamos a la persona humana en el centro de la creación, está orientada hacia Dios, hacia la familia, porque Dios es familia para los cristianos. Dios creó al hombre en el Génesis, al varón y mujer, una unidad varón-mujer en el mismo nivel, y el amor que se puede concretizar de esta unidad es el matrimonio”, indicó.

Sostuvo que San Agustín menciona que el matrimonio es la sociedad entre el varón y la mujer, habla del amor humano para la familia y de la fecundidad, porque ese amor da frutos en los hijos. “La bondad del matrimonio está llamada a relacionarse con la sociedad”, dijo.

En otro momento reconoció que actualmente existe un cambio de paradigma y que la fragilidad humana puede tener sus connotaciones morales tras vulnerarse los derechos de la familia desde afuera. Indicó que actualmente las familias van perdiéndose en el horizonte de la superficialidad y que el hombre debe encontrar el amor de Dios, en la búsqueda de la salud de las almas.

UN AMOR INMADURO

A su vez, el Padre Silvio Suarez, de la Arquidiócesis de Asunción, fue categórico al afirmar que “el poliamor es incompatible con el punto de vista cristiano”. A su parecer este tipo de relación supone un amor inmaduro y lo comparó con un niño que se cansa de su juguete y busca otro con el cual seguir jugando.

Consideró además que el poliamor es una mera moda de una élite que quiere imponer al resto. “Me da la impresión que es una corriente, fruto del relativismo del querer poner sobre cualquier moral la libertad absoluta de la persona, por más que vaya en contra del bien común”, agregó.

Para la Iglesia, el valor del matrimonio es sagrado, porque mediante esto se destaca el amor hacia la otra persona, y una de sus características es la fidelidad. “Uno se enamora de forma tempestiva de otra persona. Luego se entrega a ella, realiza proyectos de vida. La relación supone exclusividad y sacrificios, habrá momentos de crisis, es un desafío toda relación. Para cualquier persona, la relación de pareja es algo de exclusividad, la relación no pasa por algo biológico, es de todo el ser, de toda la persona, no es un solo aspecto, sino que toda es la vida. Si otras personas entran a algo tan íntimo, es una agresión a la propia relación”, argumentó.

En Paraguay existe aún una tradición de la familia compuesta por el padre y madre, según destacó, sin dejar de reconocer que hay infidelidad en las relaciones. “Yo no creo que los paraguayos puedan hacer (este tipo de relaciones abiertas), porque tienen una formación cristiana y además está el sentido lógico de la exclusividad. La gente no está para estas cosas. Además no sería algo prudente”, puntualizó.

POLIAMORIOS Y EL VATICANO

El documento titulado “Varón y mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación” fue elaborado y firmado en febrero de 2019 por la Congregación para la Educación Católica, que dirige el cardenal italiano Giuseppe Versaldi, y su secretario, el arzobispo Angelo Zani.

El texto -de 31 páginas y 55 párrafos- utiliza por vez primera el término “poliamoríos”, al reiterar su rechazo a las teorías de género, que incluyen ese tipo de relación, así como la “utopía” de lo neutro.

“La dualidad de la pareja entra también en conflicto con los ‘poliamoríos’ que incluyen a más de dos personas. Por lo tanto, se observa que la duración del vínculo —y su naturaleza vinculante— se estructura como una variable de acuerdo con el deseo contingente de las personas, con consecuencias en el nivel de compartir responsabilidades y obligaciones inherentes a la maternidad y la paternidad”, indica el documento.

Subraya que “la familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación”. Hace hincapié en que en la familia “se fundan dos derechos fundamentales que siempre deben ser respaldados y garantizados”. El primero es el derecho a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. El segundo “es el del niño a crecer en una familia, con un padre y una madre capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Seguir madurando en relación, en confrontación, con lo que es la masculinidad y la feminidad de un padre y una madre, y así armando su madurez afectiva”.