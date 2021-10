Por Juan Riveros (@JuancitoRiveros)

Hace unos días, Guillermo Arévalos Vigo, recibió el título de Bachelor of Music with Honours in Performance (Licenciado en Música con Honores en Interpretación) en la Royal Birmingham Conservatoire de Inglaterra.

En entrevista con HOY Digital, el músico paraguayo contó que inició sus estudios en Inglaterra en el 2015, primeramente con un curso de un año de inglés y contrabajo, además de algunos proyectos orquestales en la previa a la carrera de Licenciatura.

En su momento, con el apoyo de su familia y amigos, organizaron rifas, hamburgueseadas y otras actividades para juntar dinero y así costear los primeros gastos del estudio.

Seis años después, logró culminar la Licenciatura, convirtiéndose en el primer compatriota en recibirse en un Conservatorio Royal de Inglaterra y el primer contrabajista paraguayo en estudiar en el mencionado país europeo.

El siguiente objetivo del músico nacional es seguir con los estudios musicales, poniéndose como desafío ir a Italia para continuar con las especialidades.

“Estoy muy contento de estar aquí formándome con grandes maestros europeos y además ver el apoyo que hay hacia los artistas y como en las escuelas se impulsa el estudio de la música y las diferentes expresiones artísticas. Ojalá que algún día en Paraguay podamos lograr que los políticos de turno inviertan en la música como debe ser” manifestó.

A lo largo de estos años, Arévalos Vigo tuvo la oportunidad de dar a conocer la música paraguaya en varias ocasiones, incluso su trabajo final de grado consistió en un documental concierto, que incluyó investigaciones históricas para dar un contexto más amplío de la música nuestra.

El trabajo llevó el título de “A History of Paraguayan Music - A musical survey” y tuvo la colaboración de varios músicos paraguayos.

Asimismo, Guillermo logró realizar conciertos en varias ciudades de Europa, también en el Líbano. Además, entre el 2020 y 2021 fue admitido para participar de cursos en La Accademia Musicale Chigiana, la más prestigiosa de Italia, ubicada en la localidad de Siena donde tomó clases con el contrabajista principal del Teatro La Scala de Milán, Giuseppe Ettorre.

ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS

Arévalos Vigo también fue el primer contrabajista paraguayo en integrar la Orquesta de las Américas en el año 2019. El mismo fue seleccionado entre más de 6.000 postulantes para menos de 100 lugares.

El músico paraguaya calificó esta experiencia como una de las mejores en su carrera. “Era un sueño que se cumplió, era algo por el cual venía trabajando desde hace varios años, presentándome en las audiciones. Recién en la tercera oportunidad me eligieron”, comentó.

Con la Orquesta de las Américas tuvo la oportunidad de realizar una gira por México en el 2019 y la posibilidad de grabar un disco con la prestigiosa firma Linn Records.

Durante su participación con la Orquesta, también logró difundir la música paraguaya con sus compañeros e incluso tocando algunas canciones durante la gira.