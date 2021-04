Rodrigo tuvo una experiencia cercana con la fatalidad. Vio ingresar a Zully, su madre al hospital víctima de covid pero ahí no acabó la historia. Le tocó luego a su papá y desde entonces, la vida adquirió un sentido distinto para él.

A la salida del hospital, Rodrigo asimiló el golpe. Vivió en carne propia la cruda y actual realidad de los hospitales paraguayos, además de lo que representa no tener todo a mano en momentos críticos, sintiéndose impotente porque la muerte rondaba sus pasos y él, desposeído de suficientes armas. Sólo la fe y creer.

Para su suerte, sus padres están a salvo y recuperados en su casa pero Rodrigo desarrolló una nueva faceta: la solidaridad. Algo que ya lo venía practicando pero cuando este enemigo en particular tocó su puerta, esa vocación de servicio se acrecentó.

Abogado de profesión, Rodrigo Rafael Ayala González vive sus 30 años dividiendo su tiempo entre sus labores personales y el servicio a los necesitados, cocinando hamburguesas, preparando cocido, café, pancho o lo que sea para mitigar la necesidad de los pacientes que están en situación de extremo aprieto.

Desarrolló esa cadena de solidaridad que a la fecha, cuando ve que pudo hacer algo con lo poco que alcanza, la sonrisa que se le prende en la cara podría iluminar toda una ciudad.

“Definitivamente ese drama que viví con mis padres me cambió la vida. Y hoy siento esa necesidad de ayudar a los demás. A veces no tengo cómo, pero me aferro a una frase que la tengo de cabecera y que es que Dios provee”, afirma.

Y así cuenta la anécdota de que una vez, cuando le pidieron leche, él no tenía entonces a mano. De pronto suena el celular…

“Hola Rodrigo, tengo aquí en casa 24 litros si te sirven, no querrías venir a buscar?”, le escribe una persona desde Capiatá. Ya estaba a punto de finalizar el día pero aquello fue el premio a tanta espera.

“Boludo, ni te imaginas cómo me sentí. Fue una alegría inmensa porque con eso pude completar mi recorrido y llevar a los pacientes que me propuse ese día”, cuenta y lo hace con un entusiasmo contagiante.

Pero esta cadena de acciones cuenta con un respaldo clave: Laura. En momentos de suma urgencia apeló a las redes sociales para pedir ayuda.

Y ahí le escribe quien hoy es su compañera de causa y quien se aferra a él con la misma convicción para emprender esta carrera no apta para cualquiera. Y preparan juntos la comida, golpean todas las puertas habidas y por haber y se ponen el delantal y van y sirven a los internados, médicos y enfermeros.

“Ella me preguntó dónde podría depositar una ayuda solidaria y a partir de ahí empezamos a interactuar. Y hoy estamos juntos en esta tarea de brindar ayuda a quienes lo requieren”, comenta.

Laura Villalba tiene 26 años, es ingeniera agrónoma pero hoy vive con intensa pasión el trabajo que hace con Rodrigo. Al igual que él, la covid la tumbó y a sus padres Graciela y Juan, pero fueron bendecidos porque la muerte no se llevó a ninguno de los suyos.

Sin embargo, esta linda coincidencia adquiere tinte hasta cinematográfico, porque tal parece que el destino les barajó las cartas. “Había sido que ya nos conocíamos desde pequeños”, cuenta ella.

Y recuerda que cuando niños, su hermano practicaba fútbol con Rodrigo, pero no siguieron ese camino y se abocaron a profesiones académicas. “A mí me pareció raro que veo una foto y había sido era yo”, refiere Rodrigo, riéndose como siempre y mirándose con Laura, porque sus caminos estaban sincronizados y destinados a converger mediante la angustia y el dolor.

“Hoy comprendemos el sentido de la vida. Nos sentimos felices de tener que elegir para comer. Los enfermos no. Y sus médicos tampoco. Están en total necesidad y peleando sin armas. Duele eso”, afirma Laura.

Añade que “no nos pagan por esto. Pero cuando vienen, te miran a la cara y te dicen gracias, es increíble la sensación de satisfacción que nos dejan”.

Durante la entrevista que mantuvimos con ellos recordaron infinitas anécdotas, algunos con enredos y peripecias pero siempre con finales óptimos.

De hecho, al finalizar la charla recibimos un mensaje. “Nos aprobaron el pedido”. Y parecía que sonaba potente aquella frase que ambos la tienen de lema: “Dios provee”. Y si él provee, nada puede preocupar…