Se declaró un nuevo brote de ébola en Guinea Conackry y la noticia trajo a la memoria el gran brote del 214 que comenzó justamente en Guinea y se expandió a seis países africanos y cuatro del resto del mundo.

La gran particularidad de este brote se dio al producirse en una zona de triple frontera, donde el virus se expandió rápidamente, y el haber tomado 3 meses desde el paciente 0 en diciembre de 2013 a declararse la epidemia en marzo de 2014.

Un niño de 2 años habría sido el paciente 0, señaló la Doctora Belén Ramírez Bourdages, médica paraguaya que vive en California y que formó parte de los profesionales que tuvieron la misión de contener la epidemia de ébola.

De acuerdo a su experiencia, la diferencia con el rebrote es que existe un pool de vacunas creado por socios humanitarios internacionales liderados por la OMS .

La vacuna Ervebo Ébola Zaire fue autorizada en 2019 por la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), antes de ser precalificada por la OMS y aprobada por ocho países africanos.

Entre 2018 y 2020, se implementó en respuesta a tres epidemias distintas de ébola en la República Democrática del Congo, incluyendo la epidemia más grande en la historia del país. Los datos clínicos han demostrado la eficacia de la vacuna para proteger a las personas en riesgo y reducir la transmisión del virus.

“Fui parte de ese estudio, recibí la vacuna en agosto del 2019, treinta días después hubo un incidente de seguridad donde una persona que había perdido a su esposa e hijo, me atacó sacándome todo el equipo de protección personal. Esta persona estaba cubierta en sangre de su esposa que había fallecido de Ébola. Por 45 minutos estuve directamente expuesta. Soy un vivo ejemplo de que la vacuna funciona, no me enfermé”, recordó Ramírez.

Para la profesional las enseñanzas que dejan ambas epidemias es que la comunidad debe estar involucrada y que todos los esfuerzos deben basarse en la educación y la prevención.

Ramírez recordó que la gente no solo moría de ébola sino también de malaria, neumonías, malnutrición y afirmó que se deben seguir con todos los programas.

“El mundo conoce ahora lo que muchos lo vivimos desde hace varios años de trabajo en epidemias. Los rumores de que todo es un invento para robar plata, la negación de un virus. Recuerdo el caso de un enfermero en el 2019. Los casos en mi hospital habían comenzado posterior a un niño que había acudido a un funeral. Este niño fue tratado por mucho tiempo en un puesto de salud de una aldea, cuando se agravó llegó a nuestro hospital y falleció esa misma noche. Cuando tuvimos la confirmación del diagnóstico de ébola un equipo de respuesta rápida fue hasta la aldea, los recibieron con piedras, armas, no se pudo entrar por al menos una semana”, recordó la médica.

Mientras, más personas se estaban contagiando en la aldea. Finalmente, el enfermero de este puesto de salud llegó a nuestro hospital en un muy al Estado.

“Cuando lo pusimos en la ambulancia para enviarlo a un Centro de Tratamiento de Ébola, veíamos como la sangre salía de su vía venosa. Recuerdo que solo pedía que ese hombre se cure para usar su testimonio, pero falleció al día siguiente, había llegado muy tarde al hospital, luego de decir en la aldea que el ébola era un invento de los blancos, que el ébola no existía, que él no tenía miedo. Más de 30 personas se contagiaron en esa aldea”, relató.

¿Qué es el ébola?

La enfermedad por el virus del Ebola (EVE) es un enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Nzara (hoy Sudán del Sur) y Yambuku (República Democrática del Congo).

La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ebola, que da nombre al virus.

El brote de 2014-2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos.

Además, se extendió a diferentes países: empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras terrestres a Sierra Leona y Liberia.

¿Cómo se transmite?

Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos que comen frutas. El virus del ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados, de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva.

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo (a través de las membranas mucosas, la boca, los ojos, o de soluciones de continuidad de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas.

Las ceremonias de inhumación que implican contacto directo con el cadáver también pueden contribuir a la transmisión del ébola.

“Este es uno de los principales problemas que vimos en los brotes anteriores. Es parte de la cultura el tocar a los muertos, el llorar, y depende de la cultura las ceremonias son importantes para la vida en el más allá”, explicó Ramírez.

Las personas que fallecen de ébola, son más contagiosas al momento de la muerte, tienen mayor liberación de virus por las secreciones y se produce sangrados en la boca y la nariz.

“Tuvimos varios casos en donde turbas entraban a los hospitales a llevar a los muertos. De hecho en el ataque en el que yo estuve comprometida, tuvimos que dejar a la comunidad que lleve a la mujer que había fallecido, la misma estaba cubierta de sangre y líquido amniótico”, rememoró la médica.

¿El virus está o no cerca de este lado del mundo? ¿Habría que preocuparse?

“Hasta ahora la mayoría de los pacientes de ébola fuera del continente africano, fueron casos de trabajadores humanitarios que retornaron a sus países antes de presentar síntomas. La gran diferencia que tenemos con el COVID y él porque es más fácil evitar pandemias, es que cuando una persona está enferma de ébola solo contagia cuando tienen síntomas, lo cual si una persona es consciente y quiere prevenir es más controlable para uno mismo, y lo segundo es que se produce por contacto por secreciones y no por vía área como el COVID-19”, explicó.





La transmisión por vía sexual sigue en investigación

Con relación al ébola y en particular sobre la prevalencia del virus viable y transmisible en el semen a lo largo del tiempo sigue siendo objeto de estudio.

Entre tanto, y sobre la base de la evidencia actual, la OMS recomienda que todos los supervivientes de ébola y sus parejas sexuales deberían recibir asesoramiento con el fin de adoptar prácticas sexuales seguras hasta que su semen arroje resultados negativos en dos pruebas de detección del virus.

Se debería proporcionar preservativos a estas personas.

A los hombres que hayan superado la enfermedad se les debería ofrecer la posibilidad de someterse a una prueba de detección del virus en el semen 3 meses después del inicio de los síntomas y, posteriormente, a aquellos que den positivo, todos los meses hasta que sus muestras de semen den negativo en dos RT-PCR, con un intervalo de una semana entre ellas.

Mientras tanto, los supervivientes y sus parejas sexuales deberían abstenerse de mantener cualquier tipo de relación sexual y adoptar prácticas sexuales seguras, en particular el uso correcto y sistemático de preservativos, hasta que su semen haya arrojado resultados negativos en dos pruebas de detección del virus.

Una vez que den negativo para el virus, los supervivientes pueden reiniciar su actividad sexual normal sin temor a transmitir el virus del ébola.

Teniendo en cuenta nuevos análisis de las investigaciones en curso y las consideraciones del Grupo Consultivo de la OMS sobre la Respuesta a la Enfermedad por el Virus del Ebola, la OMS recomienda que los hombres que hayan sobrevivido a la enfermedad tengan prácticas sexuales e higiénicas seguras durante los 12 meses siguientes al inicio de los síntomas o hasta que los análisis del semen den negativo dos veces para el virus del ébola.

Hasta que su semen dé negativo en dos pruebas de detección del virus, los supervivientes deberían mantener una buena higiene personal y de las manos lavándose de forma inmediata y exhaustiva con agua y jabón después de cualquier contacto físico con el semen, incluida la masturbación. Durante este periodo los preservativos usados deberían manipularse y desecharse en condiciones de seguridad para evitar el contacto con los líquidos seminales.

Todos los supervivientes y sus parejas y familiares sean tratados con respeto, dignidad y compasión.

Ramírez afirmó que hay indicios, aunque no comprobado aún, de que el brote pudo haber sido de transmisión sexual.

Sobre el punto, la profesional recordó que en enero de 2020 fue informada de cuatro nuevos casos en mujeres que tenían un denominador en común: todas tuvieron relaciones sexuales con el hombre que había atacado a Ramírez en 2019.





Vacunas

Durante la misión, Ramírez recibió la vacuna ZEBov, a vector que utiliza la misma ciencia que la tan nombrada Sputnik V. En el caso de la vacuna del ébola el vector es el virus de la estomatitis vesicular recombinante, viva y atenuada.

“Es igual que la Sputnik V, no tiene el virus causante de la enfermedad sino una proteína de la misma que permite al cuerpo producir anticuerpos”, señaló.

La vacuna produce una reacción normal de desgano, en algunas personas fiebre y dolores musculares. “En mi caso me había aplicado a las 4 de la tarde de un día, al día siguiente me levanté a las 6:00 con fiebre y un kaigue generalizado que no podía levantar la cabeza, escribí a mi equipo que no podía ir al hospital. A las 10:00 estaba bañada, vestida y buscando alguien que me lleve al hospital. Ya no tenía ninguna molestia y por suerte produje anticuerpos para protegerme de una enfermedad con una mortalidad del 90%”, puntualizó.