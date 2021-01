Por: Juan Riveros (@JuancitoRiveros)

Este sábado, Federico cumplió 34 años. Sin embargo, esta vez pidió a sus familiares y amigos que no le obsequien regalos a él, sino que le donen juguetes o dinero para poder adquirirlos.

Fede, comentó a HOY que hace tiempo viene con la idea de juntar estos obsequios para donarlos a los pacientes del Hospital Pediátrico Acosta Ñu y que por su cumpleaños, encontró el momento adecuado para hacerlo. Hace apenas unos días lanzó la iniciativa en su redes sociales, logrando rápidamente repercusión entre sus seguidores.

El 23/01 es mi cumpleaños,tengo la suerte de tener muchos amigos/as que me suelen obsequiar cosas de CERRO en su mayoría, hoy,les pido que me donen juguetes, o algo similar como regalo,o si quieren dinero para comprar lo mismo, los que me conocen saben q pueden confiar en mi 1/2

