Sobre todo los viernes, que es el día en que se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo en el monte del Gólgota. El versero popular nos traslada a la tradicional expresión de las abuelas “anike peñe’ê hatâti” (no hablen fuerte) o “mbeguekatuminte pejapo la pejapota” y era más aplicable en los niños. Los adultos, por costumbre adoptaban al silencio como un acto de respeto al dolor del muriente hijo de Dios.

En la actualidad, ese silencio se agudiza en un contexto de dolor, angustia y total incertidumbre. Si la Semana Santa nos rememora el viacrucis de Jesucristo, quien pasó las más bajas horas desde su aprehensión y posterior condena, no se puede soslayar que en el marco de la pandemia, el viacrucis lleva más sufrimiento que lo que cuentan las sagradas escrituras.

Lo peor de todo es que no hay resurrección. Al menos entre los humanos de hoy. Hay una vida después de la muerte según los preceptos teológicos, algo esperanzador como imposible de asimilarlo tan fácilmente pero la Covid-19 representa al enemigo soltado a su merced y libre para arrasar con todo lo que encuentra. Y entre las restricciones horarias, las limitaciones de actividades y el casi vacío total en las iglesias (salvo algunos cuya fe no les permite adoptar las imposiciones gubernamentales), la Semana Santa adopta un marco lúgubre y álgido.

Coincidente con el periodo Santo, las calles evidencian un aspecto tétrico, tanto de día como de noche. Sólo hasta hace dos años, el sábado de gloria permitía la reanudación de las actividades con total normalidad y júbilo en los creyentes.

Pero en la coyuntura actual, pese a la resurrección, el dolor y el luto persisten incólumes en los pasillos de los hospitales y en incontables familias que han perdido incluso hasta la esperanza con la desaparición física de sus seres queridos.

No faltan los irreverentes a quienes la vida les importa poco o quizás nada. Pero la pandemia, además de quitar los abrazos y demostraciones afectivas cercenó la reunión entre amigos y vecinos, quienes en días como estos cruzaban los patios para degustar la tradicional chipa cocida en el tatakua. En algún que otro recodo puede que exista perenne esa costumbre; sin embargo, la recurrencia hoy es la Covid-19 y el deseo de ver a los enfermos bajar de la cruz que representa una intubación o enfrentar a la enfermedad sin medicamentos.

Sin remedios, la primera estación del viacrucis se cumple a cabalidad. Es la sentencia a muerte. Mientras no hay respuestas en cuanto a insumos, cada quien carga su cruz hasta llegar a la número 14. A la estación 15, que es la resurrección no llegan todos. Sólo unos pocos. Es la vuelta a la vida, una segunda oportunidad, la que casi cinco mil paraguayos no la tuvieron desde marzo del 2020.

Para la feliresía cristiana, Jesús es la esperanza y se aferran a él con mayor ímpetu en estos días de desolación y desconsuelo. Y en cada calle vacía da la impresión de que no está él en ninguna parte, porque impera el “visto” a tantas interrogantes.

La semana santa de estos tiempos definitivamente es la más dolorosa. Hay promesa de nueva vida con Jesucristo, pero él ya dijo que “cada uno cargue su cruz” y lo siga. No todos hacen eso y llevan un ritmo de vida que además de significarles un riesgo, lo es para quienes los rodean. No les importa el “cuídame y te cuido”.

Actividades religiosas hasta 20 personas. Del dicho al hecho. pic.twitter.com/BUF3mkzdgW — Rolando Rodi (@rolandorodi) March 28, 2021

En cuanto cada uno asuma su responsabilidad, la lucha podría ser más efectiva mientras se aguarda la llegada del Mesías, vestido de ampollas y multiplicado en dosis de vacunas que hoy por hoy, en tanto no lleguen mantendrán las calles desoladas y los abrazos postergados quién sabe por cuánto tiempo más, haciendo de la semana santa un viacrucis que a la corta todos deseamos haya sido sólo un sueño de mal gusto…