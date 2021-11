El Central Park que prometió Ferreiro: Hoy el parque Caballero es un sitio abandonado e inseguro

En noviembre de 2015 Mario Ferreiro fue electo como intendente de la capital y al siguiente año anunció un ambicioso proyecto de restauración del parque Bernardino Caballero, en el que se hablaba de reverdecer los años de gloria del lugar, incluso Ferreiro dijo que iba a transformar el sitio en el “Central Park” de Asunción. Sin embargo el espacio verde sigue cada vez más abandonado, el ex intendente no sólo no cumplió con esta promesa y otras más, sino que tuvo que renunciar apresuradamente a su cargo acorralado por hechos de corrupción que hoy están siendo juzgados en el fuero penal.