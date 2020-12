A menos de una semana de la Nochebuena, el esperado encuentro, la esperada cena este año no serán como cada año y se deberá tomar los recaudos para cuidar a los seres queridos a quienes se extrañó todo este tiempo de restricciones y confinamiento y con los que se decidió pasar estas fiestas.

La Doctora Belén Ramírez, paraguaya residente en California en EEUU recordó que en este país los casos de contagios por COVID-19 se dispararon posterior al Día de Acción de Gracias, fecha en que las familias se reúnen a compartir la mesa y los alimentos.

Ahora que se acercan las fiestas, la profesional afirmó que cada uno debe tomar la decisión responsable de cómo y con quién va a pasar la Navidad y destacó que hace tiempo se viene repitiendo que no se le pide a la gente que deje de vivir sino que lo haga responsablemente con todas las herramientas aprendidas durante la pandemia en cuanto a prevención, disminución de riesgos que implica un cuidado personal y de los seres queridos.

“Si querés pasar con tus padres o si querés que tus hijos pasen con sus abuelos, este es el momento de que disminuyas totalmente tus salidas a aquellas absolutamente necesarias. Al trabajo, utilizando todos los métodos que ya aprendimos, tapabocas, distancia, lavado de manos. Este es el momento, en el que no debes tener el me “saco el tapabocas un rato para comer, o hablar, o tomar café” en un ambiente cerrado con compañeros de trabajo”, ejemplificó.

Agregó que si no son convivientes no se puede considerar el núcleo cercano. “Si usas colectivo para moverte, trata de hacerlo en horarios no picos, utilizá siempre el tapaboca, tratá de no tocarte la cara, desinféctate con alcohol al bajarte del micro. Este es el momento de cuidarte más”, señaló en un conversatorio a través de Facebook Live que compartió con otras profesionales.

Cómo preparar la cena de Nochebuena

La ventilación es fundamental, recordó la Doctora Viviana De Egea. Llevar la mesa afuera, preparar varias mesas en las que coman juntos los convivientes, donde haya espacio y permanecer separados y limitar al mínimo el tiempo de reunirse.

No es conveniente reunirse en un lugar cerrado porque es cuando las gotitas respiratorias tienen la capacidad de quedarse suspendidas en el aire y se inician los contagios en caso de que alguno de los participantes tenga el virus aunque no presente síntomas.

En ese sentido, De Egea recordó que hay familias muy fiesteras que tienen la costumbre de amanecer en Navidad o Año Nuevo y este es el momento de priorizar y decidir no exponerse tanto tiempo reunidos.

“Si tu codo está molestando al otro, estás demasiado cerca”, agregó y recomendó que si hay familiares vulnerables en la casa que se use tapabocas todo el tiempo.

Las profesionales recordaron que solo una persona debe encargarse de la preparación de los alimentos y servirlos siempre usando tapabocas.

Entre las recomendaciones reiteradas se encuentran los detalles como no perder de vista el vaso que uno ya utilizó, no compartirlo, tampoco los tenedores ni cucharas meterlos en un recipiente común.

Cómo dar un abrazo seguro

El momento de las felicitaciones es clave. La Doctora Adriana Amarilla manifestó que abrazarse es terapéutico y hay qua hacerlo tomando los recaudos. “No decirse ‘feliz Navidad’ mientras estamos abrazados, decirlo primero y luego abrazarnos con tapabocas con la cara de cada uno de lado contrario. Nos separamos y seguimos hablando”, sugirió.

Amarilla también habló del riesgo acumulativo que es por ejemplo ir todos los días al súper si bien el riesgo no es muy alto cada día se expone y existe el riesgo siempre.

“Si quiero pasar las fiestas con mis padres entonces trato de no hacer absolutamente nada para poder darle un abrazo seguro y creo que el mensaje más importante es cuando decimos que salimos de la cuarentena pero no de la pandemia, depende de nosotros que no sea la última Navidad de nuestros seres queridos por eso hay que priorizar y extremar cuidados”, puntualizó.

“El que sirve la comida tiene que tratar de minimizar la charla al momento de hacerlo, después se limpia y desinfecta todo, hay que poner marquitas en los vasos, en esas pequeñeces nos relajamos y se dan los contagios porque no hay que compartir nada que va a la boca como cuchara, tenedor, vaso”, agregó la profesional.

Amarilla reflexionó sobre el aprendizaje que deja este año en el sentido de dar valor a poder pasar juntos y dar un abrazo cosas en las que no se pensaba en años anteriores.

“Esta pandemia nos tiene que hacer mejores personas, este año un regalo sería un abrazo y poder pasar juntos, hoy eso es un lujo, no son los regalos, los adornos ni la ropa y para que nadie falte hay que hacer sacrificios y respetar”, puntualizó.

Por su parte, la OMS refuerza la idea que que no existe el “riesgo cero” durante las celebraciones navideñas y propone que este año las reuniones sean virtuales ya que la mayor incidencia de transmisiones se da entre personas que pasan mucho tiempo juntas, en espacios cerrados y compartiendo comidas, publica la BBC.

“Es increíblemente difícil porque, especialmente durante las fiestas, queremos estar con la familia. Pero en algunas situaciones, la difícil decisión de no tener una reunión familiar es la apuesta más segura”, dice Maria Van Kerkhove, directora técnica de COVID-19 de la OMS.