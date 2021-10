Cuando una pareja decide poner punto final a la unión matrimonial, genera cambios en todos los ámbitos de la vida de los mismos, consecuencia que también afecta a los hijos, en caso que los tengan.

En caso de que ese sea el panorama (con hijos), muchas veces se dificulta más la decisión de la separación, o en algunos casos cuando el matrimonio ya es un caos, sería como mejor para los hijos para que no vivan en un ambiente hostil y destructivo.

“Siempre es bueno llegar a un acuerdo donde no se use a los hijos como trofeo de guerra, situación que suele ser frecuente, ya que eso ocurre durante la separación y uno de los miembros no lo acepta o simplemente quiere generar más conflicto”, expresó a HOY Digital, la psicóloga Paola Zapata.

En ese contexto, la especialista indicó que un divorcio o separación no es algo agradable, y no lo es para nadie, aclarando que con esto que no hay manera de pasar asépticamente por ello. No obstante, la clave es que dependiendo de cómo lo haga la pareja, el impacto será mínimo o terrible.

Como mencionamos anteriormente, los cambios también afectarán a los hijos. Pero, ¿Cómo responderá el niño o niña ante la separación de sus padres, dependiendo de la edad?

En el caso de los bebés: estos son tremendamente receptivos (casi un espejo) del estado de sus padres de manera que si ellos están tensos, irritables o deprimidos, los bebés lo notarán y les afectará de igual forma. Eso se puede observar mediante el llanto, ya que estarán más irritables y necesitarán más proximidad física.

Niños en edad preescolar: no son capaces de entender qué sucede, y si la ruptura está siendo complicada, es posible que manifiesten estrés, ansiedad y miedos. ¿Cómo se manifiestan eso?

La psicóloga detalló que lo demuestran volviendo a estadios anteriores del desarrollo ya superados (hacerse pis en la cama de nuevo, habla más infantilizada, rechazo de algunas comidas, etc.), pesadillas, miedo a la oscuridad o a ir solo por casa.

“Como muchos aún no tienen un conocimiento y manejo total de sus emociones, es posible que nos encontremos con somatizaciones, expresiones físicas del malestar, como vómitos, dolor abdominal”, explicó.

En casos complicados es posible que detectemos que el niño está especialmente agresivo, es la forma en la que los niños gestionan la depresión y la exteriorizan, no con tristeza como los adultos.

Hasta aproximadamente la preadolescencia: los niños pueden vivir la separación como un conflicto de lealtades (“Si quiero a mamá significa que no quiero a papá”, “Si quiero ir con uno, no quiero a otro”) y que ello afecte tanto a su estado de ánimo como al rendimiento escolar.

Ya en etapa de la adolescencia: los adolescentes acusan mucho las separaciones conflictivas. Pueden desarrollar depresión, problemas de conducta (delictiva, consumo de drogas), dificultades para establecer vínculos afectivos (o tener relaciones afectivas tanto ahora como a medio-largo plazo).

¿Qué podemos hacer los padres para que no les afecte el divorcio a los niños?

La especialista señaló que en lo posible se debe evitar el conflicto, reducir en la medida de lo posible la carga de conflicto entre los adultos, entre los miembros de la ya “no pareja”, y por supuesto, no hacer partícipes a los niños del conflicto adulto.

Destacó que un trato cordial es un determinante muy importante para que el impacto que tendrá esa separación, determinará la manera que procese el niño según su edad, su personalidad y cómo gestionemos el conflicto. Ese manejo de conflicto ayudará no solo a los hijos a procesar mejor, sino también a los padres.

“Como padres debemos estar dispuestos a brindar todo el apoyo y contención que nuestros niños necesitan en una situación de estas características. Incluso sobreponiéndonos a nuestro propio dolor y sufrimiento, hay que tener en que entender el impacto del divorcio y su efecto sobre los hijos”, puntualizó.