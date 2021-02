Enero fue sin dudas uno de los meses más intensos en cuanto a lluvias en todo el territorio nacional.

Hasta la Dirección de Meteorología consideró en sus informes respectivos que hubo un excesivo milimetraje en cada una de las precipitaciones, siendo Concepción una de las más afectadas junto con Cordillera.

Pero si bien a veces la naturaleza actúa de manera imprevisible, las mismas sirven para poner al descubierto la extraordinaria mediocridad con la que las autoridades locales trabajan para poner al ciudadano las más mínimas condiciones de vida que como humano se merece.

Calles desaparecidas, puentes colapsados y una serie de rutas internacionales devastadas dejaron a Paraguay y diversas ciudades en aislamiento, más del que ya se pide por causa de la maldita pandemia.

San Lorenzo es por excelencia una de las ciudades que en tiempos de lluvia, sus calles quedan en evidencia plena de un trabajo horrendo.

El “recapado” lo hacen sobre bases tan endebles que a la primera tormenta, todo ese esfuerzo realizado queda hundido en las aguas caídas.

Algunas arterias como De la Victoria, Primer Poblador, Gaspar Rodríguez de Francia, 14 de Mayo, Coronel Morales o Fortín Arce muestran sus destrozos como preciados trofeos de tormenta.

La constitución física de estos pasajes queda cual si hubiera ocurrido un genocidio en la ciudad. Groseros pozos con agua acumulada que no se ven, que los conductores no terminan de descubrir y que consecuentemente perjudican sus amortiguadores y cuyos daños no son problemas del Gobierno, porque no le interesa.

Pero como todo tiene un lado positivo, quienes gozan con estas violentas lluvias, además de los ganaderos y productores frutihortícolas son los talleres mecánicos. No hay rueda que resista a los impúdicos baches que adornan la ciudad universitaria y para seguir andando, es menester parar en uno de estos puestos.

La avenida más intransitable por falta de buen desagüe pluvial es Avelino Martínez, la peor por excelencia o mayoría de votos, como se quiera. En toda su extensión, el tránsito por esa calle es un desafío al que ni los más recios pilotos del Dakar se animarían a someterse.

Para peor, en ciudades como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré o Asunción, muchas de sus calles atraviesan arroyos que ante las soberbias lluvias desbordan a causa del basural que en sus aguas se acumulan. Lo que nos hace concluir que todo el desastre no es sólo bronca de la naturaleza, sino el vuelto a ese gesto de tirar los desechos por la ventana de los buses. Y los arroyos son las víctimas preferidas de los puercos.

Conducir por la capital y sus alrededores, en días de tormenta se vuelve no sólo un caos, sino un sometimiento a la paciencia y al temple. No en vano, quienes visitan Paraguay aducen que en este país es que uno aprende a manejar y desarrollar cualidades al volante.

Ni hablar de semáforos. Se apagan al menor goteo. Avenidas como Mariscal López, que es la vena principal de entrada a la ciudad queda terriblemente devastada y lo sufren los asuncenos, fernandinos y sanlorenzanos.

Compiten mano a mano barrios periféricos de Capiatá, J.A. Saldívar, Ypané, San Antonio, Villa Elisa y más adentro ciudades como Tobati, Itacurubi de la Cordillera, Piribebuy y otras localidades que ven con impotencia cómo sus impuestos quedan desechos en el raudal, al igual que sus heladeras y colchones…