La psicóloga Alma Segovia explicó a nuestro medio que el duelo no es considerado un trastorno mental. Sin embargo, en ocasiones se vuelve patológico. En otras palabras, se evidencian manifestaciones comunes que nos pueden indicar esta patología, siendo objeto de atención clínica y son las siguientes:

- Las reacciones emocionales son muy intensas, intercediendo en el correcto funcionamiento de la vida diaria de la persona.

-La duración del duelo es anormalmente larga, durando más de un año.

- Aparecen síntomas poco comunes, como ideas delirantes, de suicidio, etc.

“El duelo es un proceso natural que en un primer momento y si la persona no lo solicita, no requiere de atención psicológica. Sin embargo, en el caso de que esta lo requiera, es importante centrarse en las diferencias individuales”, expresó.

FASES DE DUELO PSICOLÓGICO

Fase de entumecimiento o shock: es la fase donde la intensidad es mayor. El signo típico de esta etapa es la negación, seguido de un aturdimiento e irritabilidad.

Fase de anhelo y búsqueda: la negación se transforma en añoranza y búsqueda. Aparecen los pensamientos recurrentes, posible rumiación o pensamientos obsesivos en forma de afrontamiento cognitivo: ¿Por qué ha pasado? ¿Qué hubiera pasado?

Fase de desorganización y desesperanza: desesperanza o pérdida de sentido de la vida. Comienza el proceso de aceptación de la realidad. La persona que sufre el duelo empieza a sentirse arrastrada por los acontecimientos, se siente apática e indiferente.

Fase de reorganización: supone el fin de las fases agudas de duelo. El individuo experimenta una sensación de reincorporación a la vida recordando a la vida sensación combinada de tristeza y alegría.

La profesional indicó que cada proceso es individual y no se le puede decir a una persona que se reponga de esa pérdida a los tres meses, porque el mismo debe de ir integrándose a su vida poco a poco dependiendo su historia personal, de las circunstancias, de la edad y de otras.

Cuando dice que no se debe entender como un proceso lineal, no es que la negación, el shock y la ira no existan, sino que estas no se viven de una forma organizada y lineal como una fórmula matemática y que hasta hay personas que no viven algunas de éstas.

La situación que estamos viviendo en estos días de alarma sanitaria y confinamiento trae consigo una cantidad numerosa de consecuencias difíciles de afrontar. Aparte del aislamiento y la distancia con nuestros seres queridos, son todas aquellas personas de nuestro alrededor que están enfermando y falleciendo: muchas personas no están pudiendo acompañar a sus familiares en estos largos días de enfermedad ni tampoco en sus últimos días y su último adiós.

La crisis sanitaria en la que nos encontramos está generando grandes pérdidas y duelos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La situación que se está viviendo estos días en nuestro país y en el mundo puede tener un carácter traumático, en función de las vivencias y experiencias que cada uno de nosotros esté teniendo en estos días, así como la gestión que podamos realizar de la situación vivida.

¿POR QUÉ PODRÍAMOS DENOMINARLO DE CARÁCTER TRAUMÁTICO?

Muchas son las variables que pueden generarlo: el corte total y radical de nuestras rutinas, la pérdida de empleo, el distanciamiento de nuestros seres queridos, la pérdida parcial de nuestra libertad, la incertidumbre social en la que nos encontramos, así como el contagio y fallecimiento de seres queridos.

Finalmente, manifestó que en caso de que una persona se sienta sobrepasada por la situación y sienta que no sabe cómo gestionar, es importante que acuda a un profesional, en el Centro de Bienestar Integral pueden ayudarte. Para agendar turno comunicarse a los números: (0994) 255-026 y (0981) 924-038.