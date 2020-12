Los ingresos en concepto de royalties, compensaciones, gastos sociales, venta de energía y cualquier otro que provenga de ajustes y ampliaciones administrativo-financieras y excedan el presupuesto corriente del lado paraguayo de Itaipú y Yacyretá son los que se incorporan al Presupuesto General de la Nación, según la ley sancionada por el Congreso, pero vetada por Mario Abdo Benítez.

En total son 100 millones de dólares en dichos conceptos, 70 millones de Itaipú y 30 millones de Yacyretá, según estimaciones. Estos recursos no podrán ser destinados a cubrir gastos rígidos del estado, sino que serán blindados exclusivamente en favor de obras de infraestructura, salud y educación, según estipula el artículo quinto de la nueva ley.

La ley otorga un plazo de 30 días a los funcionarios de las binacionales que no estuvieran de acuerdo con esta normativa, a comunicar su decisión de desvincularse de la entidad, sin embargo, si así lo hiciera, no podrán volver a ser nombrados en ninguna institución estatal por 10 años, bajo pena de nulidad y remisión de los antecedentes al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal por Lesión de Confianza.

¿DE QUÉ SE AGARRA EL EJECUTIVO PARA JUSTIFICAR EL RECHAZO?

Los tratados internacionales ocupan un lugar preponderante en el sistema jurídico. Se encuentran ubicados de forma inmediata posterior a la CN y por encima de las leyes de la República, según argumentó el jefe de Gabinete Civil Juan Ernesto Villamayor.

Explicó que la intención de la ley es buena, pero que para la incorporación presupuestaria se requiere la voluntad de la entidad binacional, para la suscripción de acuerdos y que ese es el método jurídico correcto.

EL PLAN B DEL GABINETE PARA ‘ACOLCHONAR’ EL VETO

Para no proyectar una imagen negativa ante la ciudadanía y a la vez sostener el argumento jurídico, el Gabinete tiene en mente una alternativa para que esos gastos sociales puedan ir a salud, obras y educación, pero no mediante su incorporación directa al PGN, sino a través de convenios.

La disposición legal elaborada por el Ministerio de Hacienda autoriza a los organismos y entidades del Estado a la firma de convenios de cooperación con las binacionales.

El convenio debe establecer: el objeto del mismo, los recursos y la cantidad de bienes y servicios que se otorgará a la entidad beneficiada, para su posterior incorporación al Presupuesto General de Gastos, en particular, el de la institución favorecida.

“Siguiendo la línea clara del presidente de avanzar en la transparencia y el control de los gastos socioambientales, hemos trabajo en esta disposición que nos permitirá garantizar ambas cuestiones, sin ir contra el tratado y manteniendo la institucionalidad”, expresó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, durante la presentación del plan.

LOS ALFILERES QUE DESINFLAN EL DISCURSO DE LA TRANSPARENCIA

En contacto con la redacción de Hoy, varios legisladores dieron su postura para refutar el argumento del Ejecutivo.

La diputada Kattya González explicó que los gastos de explotación, en constante aumento (inicialmente US$ 250 millones, actualmente más US$ 850 millones), son la fuente de donde provienen los gastos sociales. Pagados los salarios, seguros, mantenimiento, etc. sobra un dinero, parte de los gastos de explotación administrados por la margen izquierda. El dinero sobrante, al igual que royalties, resarcimientos y utilidades de capital deben repartirse igualitariamente.

“Sin lesión alguna al Tratado y a la Constitución corresponde, para un mejor control de los Estados-parte, levantar el veto presidencial a la Ley que incluye los gastos sociales al Presupuesto General de Gastos de la Nación”, opinó González.

El senador de la bancada A del PLRA, Fernando Silva Facetti, también rechaza que el proyecto sea inconstitucional y considera que existe una confusión del Ejecutivo, pues no se pretende disponer de un patrimonio institucional, sino del fruto, las rentas y lo “producido” por ese patrimonio.

​Opinó que la transparencia de los gastos socioambientales es necesaria, y que la única forma de lograrla es con la incorporación al Presupuesto General de la Nación, y al escrutinio de la Contraloría General de la República, a la cual según la Constitución (artículo 283 inc. 4), le corresponde “la fiscalización de las cuentas nacionales de las entidades multinacionales, de cuyo capital participe el estado en forma directa o indirecta en los términos de los respectivos tratados”.​ En el caso de las binacionales, el Estado paraguayo participa de ellas a través de la ANDE.

Adelantó que si el Ejecutivo insiste en su posición, se puede pensar en aplicar el artículo 260 inciso 1 de la CN, sobre los Deberes y Atribuciones de la Sala Constitucional, que expresa que la misma podrá: “conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución”

Desde la bancada del Frente Guasu, el senador Hugo Richer señaló que lo más determinante para justificar este proyecto es que ya existe un antecedente, pues en el Gobierno de Fernando Lugo esos gastos socioambientales ingresaron vía Presupuesto General de la Nación y en aquel entonces, muchos de los sectores que hoy se indignan no dijeron nada.

En tanto Miguel “Kencho” Rodríguez ratificó que no hay ninguna transgresión al tratado de Itaipú y que los gastos sociales se transfieren en enero de cada año. Rememoró también que ya se hizo lo mismo en la época de Lugo sin ningún impedimento.

¿QUÉ PASARÁ?

La Cámara Alta ya rechazó el veto del Ejecutivo y para que la ley quede firme se necesita que la Cámara de Diputados vote en el mismo sentido. Sin embargo, se especula que el tratamiento se postergaría recién para la vuelta del receso parlamentario.

EL DESTINO DE LOS GASTOS SOCIALES EN EL GOBIERNO DE ABDO

Al momento de justificar el veto, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, citó algunos de los destinos que tuvieron los gastos sociales bajo la administración de Mario Abdo Benítez.

Más de 60 millones de dólares en mejoramiento de la atención de salud, 400.000 personas fueron beneficiadas en atención de salud por 180 unidades de salud de la familia, de las cuales algunas están entregadas, hay 45 en construcción y 15 en procesos de adjudicación.

Se mejoraron hospitales distritales ayudando a un millón de personas

Se donaron insumos, equipos hospitalarios de protección anticovid por 20 millones de dólares

Más de 26.000 alumnos beneficiados con mejores edilicias en colegios y con becas universitarias

Más de 150.000 personas accederán en forma segura a agua potable por una inversión en más de 100 sistemas de agua

Más de 11.000 pequeños productores beneficiados con capacitación, insumos , servicios de comercialización.

Se construyeron obras emblemáticas, puentes financiados por binacionales, entre ellos, el primer puente internacional que une el Chaco Paraguayo sobre el río Paraguay en Carmelo Peralta Puerto Murtinho.