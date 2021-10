Acusaciones de un lado y del otro, fallos cuestionados, recusaciones y otros incidentes casi imposibles de recapitular se vienen dando desde hace más de 20 años entre la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como Secta Moon y el Grupo Cusabo, donde están en juego 310.000 hectáreas y una millonaria deuda.

Esta larga historia se inició a finales de 1998 cuando la Secta Moon realizó un préstamo de US$ 15 millones a la firma Victoria Terrace para comprar tierras en la zona de Puerto Casado. En el 2012 los derechos de la deuda fueron adquiridos por el Grupo Cusabo, pero pasaron dos años y no se cumplió con el pago entonces se plantearon acciones judiciales para cobrar el dinero.

A la par también la Secta Moon presentó acciones legales contra el Grupo Cusabo, desde entonces se inició una lucha en tribunales que sigue hasta hoy.

Los fallos

El Grupo Cusabo reclamó las tierras que estaban inscritas a favor de la Secta Moon, por el dinero que nunca se les fue devuelto, el caso comenzó a ser tramitados en los tribunales, con denuncias y contradenuncias de un lado y del otro, pero el 23 de noviembre de 2018 la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial del 15º Turno de la Capital, Tania Irún, firmó la resolución judicial en la causa “Cusabo Limited y otros c/ Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contra y obligación de hacer escritura pública”, que otorgaba las tierras en conflicto a la empresa demandante.

Pero los representantes de la Secta Moon, apelaron la resolución de la magistrada y a la par denunciaron a la misma ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones. Los abogados refieren que la jueza Irún violó expresamente la Ley 2532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza, que prohíbe vender a extranjeros tierras que se encuentran en una franja de 50 kilómetros adyacentes a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional.

Sostienen que ni un escribano público, ni mucho menos un juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad, por lo que el acto llevado a cabo por la magistrada debe ser anulado y ella enjuiciada.

Mientras esto se debatía en el JEM, el pasado 14 de setiembre la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada por Antonia López, Miguel Rodas y Stella Maris Zárate, confirmaron en todas sus partes la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Tania Irún, a favor de la firma Cusabo. Para los camaristas no existe irregularidad alguna en el proceder de la jueza, es más, confirman la resolución en todos sus términos.

Cuando parecía que el largo conflicto judicial llegó a su final, una vez más la Secta Moon, para evitar que la sentencia quede firme recurrieron a la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad que busca anular en esta ocasión no solo una sentencia, sino dos.

El abogado Osvaldo Bittar en representación de la Secta argumenta que con las dos resoluciones se está condenando a sus representados a firmar una transferencia de inmueble que está prohibida por la Ley 2532/2005.

También Bittar señala que las sociedades que demandan son empresas offshore, empresas que tienen sus sedes en paraísos fiscales, empresas de maletín y que a este tipo de firmas se les van a entregar las 310.00 hectáreas de tierras que se encuentran en una zona fronteriza. Por eso es que se recurre a la Corte para que no se concrete la violación de los derechos consagrados en leyes que defienden la soberanía del Estado Paraguayo.

La otra versión

Por su parte el abogado Esteban Sarubbi Lutz, quien representa al Grupo Cusabo y que ya ganó en dos instancias este litigio acusa a la Secta Moon de alargar este pleito, gracias a sus contactos dentro del JEM desde donde tratan de torcer los fallos judiciales y que ahora recurren a falacias y medias verdades para confundir a la opinión pública, con la sola intención de presionar a los magistrados y que se anulen las sentencias que salieron a favor de sus clientes.

Sobre el argumento de la violación de la ley de seguridad fronteriza, el abogado Sarubbi, aclaró que sus clientes no violan la referida ley en ninguno de sus puntos. La ley prevé que ninguna persona de nacionalidad brasileña, argentina o boliviana pueda adquirir tierras en un margen de 50 kilómetros en las zonas fronterizas con relación a Brasil, Argentina y Bolivia.

“Más allá de no ser este hecho inconstitucional, como lo quiere hacer parecer la otra parte, ello no tiene razón de ser, debido a que las empresas actoras de la demanda y hoy victoriosa del conflicto civil contra la Secta Moon, no son ni cerca de origen sudamericano siquiera, sino por el contrario, son de origen europeo y asiático, por lo que bajo ningún punto de vista pueden estar afectados por la citada ley”, argumentó el abogado Sarubbi.

Finalmente el representante legal del Grupo Cusabo, señaló que todavía no se interiorizó sobre los argumentos de la inconstitucionalidad presentada, pero adelantó que van a presentar su descargo y esperan que la Corte decida lo que en derecho corresponda.

De esta manera el litigio que viene desde hace dos décadas finalmente será resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.