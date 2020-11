A los múltiples desafíos y problemas a los que debe enfrentarse la educación paraguaya se suma una cuestión que, quiérase o no, ya forma parte de la "cultura" de los estudiantes: la memorización. Aprender contenidos de memoria sin comprender en profundidad el mensaje acarrea dificultades que a la larga terminarán repercutiendo en el desempeño de miles de jóvenes.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Pese a la implementación de la llamada “Reforma Educativa” hace unas décadas, hoy día la educación en nuestro país sigue padeciendo de los mismos problemas y, por sobre todo, de la misma falta de resultados.

Reflejo de ello son las pruebas de conocimiento a las que son sometidos frecuentemente los estudiantes, donde los mismos tienen varias dificultades para definir ciertos conceptos o responder preguntas cuando se requiere de un razonamiento lógico.

Un aspecto que se encuentra muy arraigado dentro del ámbito del aprendizaje en las escuelas y colegios -y que indefectiblemente también se vincula con la mala calidad de la educación paraguaya- es la “memorización”. En pocas palabras, aquella costumbre de memorizar todos los contenidos o al menos parte de ellos.

Es común ver que en los días previos a los exámenes, los estudiantes se pasan horas y horas frente a sus cuadernos y libros, repasando incontables veces los mismos conceptos para “captar” el mensaje y grabarlo en la memoria, de manera a que al momento de tener la hoja de examen en sus manos puedan plasmar el texto casi íntegramente.

Pero, ¿qué tan mala es la memorización?, ¿cuán negativo puede ser para los jóvenes y niños que se encuentran avanzando en su proceso de formación?

Para hacer este análisis, tenemos que hablar necesariamente de otro tema importante: la falta de comprensión. La dificultad para “entender lo que se lee” o lo que se enseña en el aula es, sin duda alguna, una problemática más que visible entre miles de niños y jóvenes, quienes al momento de intentar aplicar lo aprendido en clase presentan dificultades para hacerlo si es que no recurren previamente a un “repaso” de sus materiales.

Un alumno que no es capaz de comprender lo que lee en un libro de Historia, Ciencias Naturales o Lengua Castellana sin tener que memorizar previamente el contenido carece de esta capacidad y, por consiguiente, tendrá contratiempos al tener que aplicar dichos conocimientos.

¿Quién es el culpable de que esto hoy sea así, a quién apuntamos el dedo acusador para señalar como responsable de esta carencia? La respuesta quizás sea difícil de obtener, pero indudablemente hay algunos posibles candidatos: la falta de actualización de la malla curricular, los pobres contenidos en los textos escolares, la falta de capacitación o compromiso de los docentes y la falta de herramientas que faciliten el aprendizaje.

Hay que aclarar que no nos referimos a la memorización en su concepto general, pues la misma forma parte crucial dentro de todo proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si los niños no memorizaran la tabla de multiplicar, las reglas gramaticales o las fórmulas matemáticas en la primaria entonces no podrían aplicarlas durante el resto de su formación académica.

Marta Ferraro, maestra e investigadora española, en una entrevista para el diario La Razón había hablado sobre esta cuestión afirmando que “la memorización es imprescindible para lograr que los alumnos aprendan”. “Todo aprendizaje implica memoria. De hecho, si como maestros aspiramos a que nuestros alumnos puedan realizar tareas complejas, de orden superior, como la resolución de problemas o el pensamiento crítico, antes tenemos que lograr que memoricen, que automaticen, una serie de conceptos, de procesos”.

Como ejemplo, señala que para que un alumno de primaria pueda alcanzar una comprensión lectora óptima, antes tiene que leer palabras de forma automática y, para ello, previamente necesita memorizar la asociación de todas las letras del alfabeto con sus sonido. De la misma forma, para que un estudiante pueda razonar y resolver problemas matemáticos, es preciso que antes haya memorizado (automatizado) operaciones aritméticas básicas, como por ejemplo, las tablas de multiplicar.

Otro de los que en su momento habló sobre el tema es Robert Swartz, director del National Center for Teaching Thinking (NCCT), quien afirmó que “las escuelas fallan en la enseñanza, ya que no enseñan a razonar sino a memorizar”, lo que lleva a que entre un 90% y 95% de las personas no sepan pensar.

Una publicación del portal Universia refiere lo siguiente: “Una de las mejores maneras de recordar la información es generando conexiones entre la información que se va adquiriendo, pero esto toma tiempo, y hoy cada vez se dedica menos tiempo a procesar la información que se recibe y recordarla de forma orgánica. Memorizar toma menos tiempo, pero la retención se limita a un tiempo mucho menor. La información se olvida rápidamente y al aprender en bloque, es probable que olvides fragmentos importantes para realizar análisis y que no sea sencillo aplicar la información al caso puntual. Que el pensamiento crítico es fundamental y que puede enseñarse es una realidad, pero toma trabajo y esfuerzo”.

Entonces, ¿en qué quedamos? Pues para obtener la respuesta necesariamente debemos interpelarnos y analizar la manera en la que están siendo educados miles de niños y jóvenes en nuestro país, viendo si el sistema actual genera los resultados esperados. En paralelo, será fundamental fomentar un mayor acercamiento a la lectura, el pensamiento crítico y el debate abierto en las aulas, haciendo que los estudiantes tengan la posibilidad de reflexionar sobre lo que aprenden para facilitar la comprensión, al menos de lo esencial, y no dejando que todo quede en manos de la memorización.