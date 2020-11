Por Patricia Cañete - @PattyLeonor

Esperar a un bebé prematuro es experimentar una mezcla de emociones entre temor, felicidad, angustia, alegría e incertidumbre. Es esperar cada día valorando cada minuto superado y cada gramo subido. En su testimonios, dos mamás nos cuentan lo vivido junto a sus bebés que hoy crecen sanos y fuertes luego de superar todo pronóstico.

Jessica Romina Gutierrez Acosta a las 29 semanas de gestación recibió un diagnóstico de preeclampsia, su bebé no estaba recibiendo el alimento suficiente, le llegaba poco oxígeno y ya no aumentaba de peso. Ese lugar en que por meses estuvo creciendo seguro, debía ser cambiado ya en forma externa y fue cuando empezó una lucha mamá bebé para salir adelante cuando nació con 1,350 kilogramos.

“Fue el peor día de mi vida, estaba aterrada, asustada y con pronóstico muy malo, no me daban esperanzas de vida para mi bebé y yo sin poder hacer nada para protegerlo y sentía que no fui capaz de cuidarlo o protegerlo”, recuerda la joven dos años después y seis meses.

Fueron 32 días que Bruno Alfredo estuvo internado, 27 de ellos en terapia intensiva y 5 en intermedia. Su mamá pudo tener contacto con él al tercer día de nacer luego de su alta tras el parto.

Tras superar lo peor, Jessica y su familia debían enfrentar otra etapa, los cuidados en la casa. “Ese día fue una mezcla de sensaciones, era el día más feliz de mi vida y a la vez sentía un miedo profundo porque tenía que cuidarlo sola sin los doctores y los cuidados fueron extremos, sin visitas hasta que logró hacerse más fuerte”, señaló.

Toda esta experiencia le dejó a la joven una enseñanza que la lleva en lo más profundo. “Al ser mamá tu corazón deja de ser tuyo, que cada minuto es oro, que un apretón de manito de un centímetro tiene tanta fuerza como la de un oso y que las formas más pequeñas de expresar amor son una caricia en un bracito o en una manito y a la vez son gigantes. Aprendí que la maternidad empieza con la lágrima más amarga que jamás pensaste derramar”; reflexionó la madre que hoy disfruta de cada logro de su pequeño Bruno.

Dentro de todo lo difícil, Jessica alienta a las mamás y las familias que están viviendo una experiencia similar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) que no pierdan la fe porque la vida es un milagro. “Hay cosas que ni los médicos pueden explicarse del todo y los bebés prematuros son verdaderos especialistas en desafiar cualquier pronóstico malo. Tener un bebé prematuro es algo por lo que ni una madre merece pasar y menos siendo primeriza”, concluyó la joven.

La experiencia que dio María Gabriela a su mamá María Liz Vera y su papá Julio Gabriel Subeldía al llegar a sus vidas a las 35 semanas de gestación fue fortalecer aún más la unión de ambos que la esperaban con todas las ansias, saber la inmensidad del sentimiento hacia un hijo y la fuerza de la fe.

La mamá, con un diagnóstico de base con un Síndrome Antifolipídico y un problema del sistema inmune llevaba un monitoreo constante y periódico durante el embarazo, todo iba normal, tranquilo, se esperaba una cesárea a término y fue en la última ecografía que se detectó que la bebé no recibía el oxígeno suficiente a través del cordón umbilical y ya no había posibilidad de que siga el embarazo.

“Al saber que ya debía nacer me asusté muchísimo, nos angustiamos pensando en lo que podía pasarle a nuestra hija y a la vez sentíamos mucha felicidad porque ya teníamos ansias de verle, era algo sumamente difícil de expresar porque eran muchas emociones juntas”, recordó la madre.

Junto a su esposo lo afrontaron unidos dándose fuerzas mutuamente porque ambos sentían temor y angustia. Fueron 17 días en la UCIN con posibilidades de verla tres veces por día.

“Fueron días muy difíciles sobre todo cuando tenía que dejarle y esperar al día siguiente para saber sobre su evolución y gracias a Dios fue buena”; manifestó.

Luego, durante tres días la bebé pasó a terapia normal que incluía la adaptación, mamá, papá y bebé.

“Nos fue muy bien, creció y aumentó de peso porque ella nació muy chiquita con 1,880 kilogramos y logramos salir con casi dos kilos”, recordó María Liz.

El alta lograron el lunes 6 de julio, un día muy especial porque por fin, la familia volvería a casa completa después de 20 días.

“Sentimos mucha emoción y a veces teníamos también un poco de miedo por los cuidados que requería ella al principio y creo que cualquier mamá se siente así cuando le tiene a su bebé por primera vez. Todo salió bien, teníamos el empeño y las ganas de aprender cada día con ella todo lo que se presentaba”, agregó.

Esta familia aprendió y sigue aprendiendo que todos los días son un desafío, que con mucho amor y paciencia se puede superar todo y que el amor que se puede llegar a sentir por una hija es inmenso.

“No hay palabras para expresarlo, es algo inexplicable que te brota y decís ‘gracias Dios por la vida de nuestra bebé’”, afirmó emocionada la madre.

No todo fue fácil, aclaró María Liz porque hubo días de desesperación y angustia porque es una situación muy difícil en la que cada día se pasa por mucho y se siente un sinfín de emociones.

“En nuestra experiencia hay que orar mucho, la fe nos sacó adelante y tenerle presente y primero a Dio. Hoy, nuestra hija está sana con cinco meses ya, está fuerte y somos felices de tenerla con nosotros”, puntualizó.

Qué causa la prematurez

En Paraguay, según datos del 2018, se registra una tasa de 8 por ciento de prematurez de alrededor de 15.000 nacimientos registrados lo que sería unos 9.000 bebés prematuros.

Algunas de las causas asociadas con la prematurez es la hipertensión arterial, que además es una morbilidad que puede aparecer en el embarazo, pero tener un adecuado control para disminuir los riesgos de que la gestación se interrumpa prematuramente.

Otras de las causas más frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones y las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión; ahora bien, a menudo no se identifica la causa y también puede haber una influencia genética.

Según la OMS, la prevención de las complicaciones y las muertes debidas al parto prematuro comienza con un embarazo saludable. Las directrices de la organización sobre la atención prenatal incluyen intervenciones esenciales que ayudan a prevenir el parto prematuro, como el asesoramiento sobre la dieta saludable y la nutrición óptima, o el consumo de tabaco y otras sustancias; las mediciones ecográficas del feto, que ayudan a determinar la edad gestacional y a detectar los embarazos múltiples, y un mínimo de 8 contactos con profesionales sanitarios a lo largo del embarazo, a fin de identificar y tratar otros factores de riesgo, como las infecciones.

Facilitar el acceso a los anticonceptivos y promover su empoderamiento también puede contribuir a que disminuya el número de nacimientos prematuros, puntualiza.