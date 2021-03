El 79 % de los 1.600 millones de dólares ya fue ejecutado y queda un saldo de US $328 millones. La Comisión de Fondos Covid-19 del Congreso realiza el seguimiento de los gastos y comparte el detalle de cada área.

El informe del crédito de 1.600 millones de dólares autorizado bajo la ley de emergencia nacional indica que hasta aquí se utilizaron US$ 1.271 millones y sobran US$ 328 millones. La distribución se dio de la siguiente manera.

Protección social: US$ 419 millones, utilizados US$ 386 millones; saldo de US$ 32 millones

Funcionamiento del Estado: US$ 540 millones, ejecutados US$ 537 millones, saldo 3 US$ millones

Fondo de Salud.: US$ 466 millones, ejecutados US$ 180 millones, quedan 286 millones

Capitalización: US$ 64 millones; utilizados 62 millones; saldo US$ 2 millones

Servicios básicos: US$ 89 millones, ejecutados US$ 86 millones; sobran US$ 3 millones

Gobernaciones: US$ 17 millones, ejecutados en su totalidad

Ollas populares: US$ 5 millones, utilizados US$ 4 millones, queda US$ 1 millón

Subsidio a artistas: US$ 1 millón, ejecutados US$ 0,9 millones, queda 0,1 millón.

En lo que refiere netamente a los fondos de salud, de los 466 millones de dólares, 34 millones fueron derivados el MOPC para infraestructura de hospitales y se ejecutaron 20 millones. Además se destinaron 6 millones al Hospital de Clínicas, ejecutados en su totalidad. En tanto, de los 426 millones netos para el Ministerio de Salud, solamente se utilizaron 153 millones, quedando un saldo de 272 millones.

VACUNAS

El 13 de octubre pasado el Ministerio de Salud transfirió 48.000 millones de guaraníes (cerca de 7 millones de dólares) al mecanismo Covax por más de 4 millones de dosis de vacunas, de las cuales hasta ahora recibió CERO.

OBTENCIÓN DE LOS US$ 1.600 MILLONES Y GESTIÓN DE OTROS US$ 390 MILLONES

Esta distribución del presupuesto se encuentra enmarcada en la LEY N° 6524 que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay. Incluye los US$ 1.600 millones (₲ 10.211 miles de millones) previstos en el artículo 33 y los US$ 390 millones (₲ 2.490 miles de millones) contemplados en el artículo 35 de la Ley. Los montos en guaraníes se fijaron en base a un cambio referencial de ₲ 6.382.

El artículo 33 de la ley estipula la autorización para la contratación de empréstitos hasta el monto es de ₲ 10.211 miles de millones (o su equivalente de US$ 1.600 millones) exclusivamente para la mitigación de la pandemia en Paraguay. El dinero se obtuvo de la siguiente manera:

Mercado Internacional: US$ 1.000 millones a 11 años, tasa de 4,95 %

BID: US$ 160 millones a 19 años, tasa variable

BID: US$ 50 millones a 24 años, tasa de 0,025

BIRF: US$ 20 millones a 30 años, tasa variable.

Endeudamiento en gestión: US$ 370 millones

Por otro lado, el artículo 35 se refiera a las deudas aprobadas anterior a la pandemia, aquellos empréstitos que se encuentran en trámite administrativo, legal o Constitucional. En total US$ 390 millones.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 100 millones de dólares a 31 años

BID: US$ 90 millones 19 años

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): 200 millones

PRESUPUESTO 2021

El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de 230 millones de dólares para este 2021, de los cuales ejecutó 19 millones al cierre de febrero, es decir, el 8 %, con un saldo de 210 millones de dólares.

De lo ejecutado, el 42 % se destinó a productos farmacéuticos y medicinales, el 33 % a servicios personales, el 15 % a materiales médicos y quirúrgicos, el 6 % para compuestos químicos y el 4 % a equipos de salud y de laboratorio.