Florencia Romero ebria al volante de su camioneta y a gran velocidad mató a Natalia Godoy quien estaba sobre Mariscal López casi Santa Teresa esperando colectivo para ir a su trabajo. Desde ese mismo momento comenzaron a darse una serie de incidentes que fueron favoreciendo a la imputada. Trataron en momento trataron de evitar que vaya presa.

Tras el accidente la joven quedó internada en un sanatorio, luego de la audiencia de imposición de medidas, se dispuso que pase una semana en la Comisaría de Mujeres, después tenía que ir a la cárcel del Buen Pastor, pero inexplicablemente la iban a trasladar a la cárcel de San Pedro, pero la familia de la víctima fatal se manifestó y reclamó el hecho. Alegaron que trataban de llevar a Romero lejos de la capital para evitar un control de su prisión. Finalmente Florencia fue a la cárcel del Buen Pastor.

La presión mediática que realizó la familia de Natalia Godoy fue la que hizo que este caso no sea “cocinado” hace tiempo, ya que le hicieron un seguimiento día a día. Sin embargo en la audiencia preliminar el juez Miguel Ruiz excluyó de la acusación fiscal la prueba de toxicología que presentó el Ministerio Público donde se demostraba que Florencia Romero, no solo estaba conduciendo ebria, sino que también consumió un medicamento cuyo consumo no tiene que ser mezclado con bebidas alcohólicas, según la conclusión del fiscal del caso Itálico Rienzi.

El magistrado Ruiz, alegó que la defensa de la acusada no tuvo peritos al momento de hacerse la prueba de toxicología, por lo que decidió no admitir como prueba y de esa manera cambió la carátula del expediente que era por homicidio doloso eventual, que tenía una expectativa de pena de hasta 25 años, por la de homicidio culposo, que tiene una expectativa de pena máxima de hasta 5 años de cárcel o multa. Con esta nueva calificación Florencia no iría presa y hasta podría pagar una multa para quedar libre de culpa y pena.

“El juez dijo que los peritos de la defensa no participaron de la prueba de toxicología por lo que no era válida y la excluyó, con la sola intención de cambiar la carátula del expediente y ayudar a la que mató a mi hija” dijo muy dolida Lucía Godoy madre de la fallecida Natalia.

“Ahora el caso ha pasado de ser doloso a culposo, pero nuestra abogada (Carolina Arias) va a apelar esta decisión. No es culpa nuestra que ellos al momento de hacerse la prueba no hayan presentado sus peritos, pero eso fue una trampa para ayudarle a esta mujer y ahora nos encontramos con esta sorpresa”, señaló Lucía Godoy.

“Acá se quiere ayudar a una persona que borracha mató a una madre y dejó huérfano a un niño” sentenció Lucia Godoy al recordar que Natalia salió bien temprano ese domingo 4 de octubre para ir a trabajar, para poder mantener a su hijo, mientras que Florencia venía de una noche de fiesta y tragos que coronó con un mortal accidente.

La dolorida madre de Natalia relató que desde el inicio de este proceso se trató de beneficiar a Florencia Romero, recordó que en marzo pasado la jueza Nancy Duarte le dio el arresto domiciliario, pero que la medida fue apelada y rectificada por la Cámara de Apelación que en abril ordenó que la joven vuelva a prisión.

Pero un recurso de la defensa envió el incidente a la Sala Penal de la Corte que el 19 de julio pasado resolvió que Florencia Romero debía volver a la cárcel, pero hasta el momento según ellos tienen entendido sigue con medidas.

Ahora con el cambio de carátula del expediente Florencia Romero podría seguir con medidas alternativas a la prisión hasta el día del juicio oral y público.