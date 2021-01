En entrevista con Hoy Digital, la Lic. Ingrid Yegros, experta en Nutrición, ahonda sobre los kilos extras adquiridos durante la Navidad y el Año Nuevo, y cómo podemos hacer para volver a estar en forma y sanos.

- Luego de las fiestas de fin de año, ¿es conveniente/importante iniciar una dieta? ¿Recomienda un plan alimenticio estricto o uno más flexible?

- En cualquier época del año es conveniente iniciar un plan alimenticio, acorde a las necesidades de cada organismo. Pero luego de las fiestas, es importante también iniciar una depuración del organismo, con una dieta liviana, siempre guiada por un profesional.

Hay diferentes tipos de situaciones en las cuales uno debe exigir más, o menos, a un paciente. Todo depende del estado del mismo y sus metas. Por lo general, recomiendo sobre todo, un plan que perdure en el tiempo, que cree hábitos de por vida. Y que no sea solo para llegar a tal o cual objetivo y luego, soltarlo. Lo ideal es crear hábitos que perduran. Nunca es tarde para empezar el camino hacia la buena nutrición.

- ¿Qué opina de las dietas milagrosas que abundan en Internet? En el caso de que no las recomiende, ¿cómo se pueden identificar para evitarlas?

- Dietas milagrosas no existen, lo que hay y abunda son dietas temporales que ofrecen rápidos resultados, pero no duran. No recomiendo seguir ningún plan de alimentación que prometa cambios drásticos en poco tiempo, y mucho menos, que no sea prescripto por un profesional titulado y con registro.

Para identificarlas es fácil: ofrecen resultados rapidísimos (3 a 5 kilos en solo días), sacan del plan ciertos macronutrientes necesarios en la dieta, algunos son mucho más drásticos y exigen dieta líquida por días (lo cual no es saludable para una persona que se alimenta de manera normal, y es sana). Y cuando vuelven a la rutina normal, todo se dispara. Y como resultado, el famoso efecto rebote.

- ¿Cómo se puede evitar el efecto rebote?

- Proponiéndose con metas fijas, definitivas. Con mucha voluntad. Que al empezar un plan de alimentación, más allá del peso. Sea para crear nuevos hábitos saludables, a lo largo y el resto de la vida. Para conseguir una calidad de vida digna, y no depender en unos años de medicamentos para mantener nuestra salud. Más allá del peso y efecto rebote, la meta fija debe ser crear hábitos que perduren. Una vez que consigamos eso, no existirá el rebote, porque ya será un hábito la alimentación saludable, y lo más importante es trasmitir esto a las generaciones que vienen, para tener un futuro con adultos mayores sanos, con mejor calidad de vida.

- ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de elaborar un plan alimenticio?

- Se tienen en cuenta muchos factores. Iniciando por un diagnóstico médico previo, para descartar o conocer si existen enfermedades de base o hereditarias, si consumen algún medicamento (punto muy importante, hay medicaciones que debemos tener en cuenta junto con la alimentación, que no son compatibles con ciertos alimentos). Historia clínica en general, análisis de sangre no más de 6 meses de antigüedad, aunque lo ideal siempre que lleguen a consultar con análisis clínico en mano.

Luego todo es personalizado. Tenemos en cuenta peso, talla (altura), edad, circunferencia de cintura para descartar riesgo cardiovascular, circunferencia de muñeca para conocer contextura. Gustos alimenticios, alergias, consumo de multivitamínicos. En general, para dar un diagnóstico nutricional ya al paciente en la primera consulta, en base a esos datos anteriormente citados realizamos el plan de alimentación personalizado.

- Si una dieta resulta para una persona, ¿también tendrá el mismo efecto deseado en otra?

- Definitivamente no. Cada paciente es diferente. Cada organismo es distinto. Existen metabolismos lentos, otros acelerados. Distintas necesidades calóricas y nutricionales. Ningún paciente, es igual a otro, por lo tanto. Una dieta que le funcionó a una persona, no tendrá el mismo efecto en el organismo de otra.

- ¿Cuáles son los errores habituales que cometen las personas que realizan una dieta por su cuenta?

- El más habitual es sacar macronutrientes de la alimentación. Siempre debe haber un equilibrio en la misma, carbohidratos-proteínas-grasas siempre deben estar equilibrados. Ninguno de estos debe estar por encima o por debajo de los valores normales, a no ser que exista una necesidad por alguna enfermedad; mucho menos debe eliminarse ninguno de ellos. Ese, es el error más común en las dietas pasajeras, que hablando mal y pronto por dar un ejemplo, sacan el pan, o dejan de cenar. Bajan de peso, lo consiguen y luego el efecto rebote, y desordenes alimentarios, entre otros.

- ¿Qué no debe faltar en una alimentación equilibrada?

- En una alimentación equilibrada no debe faltar ningún macronutriente. Debe ser variada, equilibrada. Frutas, verduras, carnes de aves, de res, huevos, cereales integrales, grasas saludables, frutos secos. Y por sobre todo, más de 2 litros de agua al día, aparte del tereré, mates, jugos o té. El agua, debe ser exclusivamente medida, aparte.

- ¿Qué recomienda a una persona que es sedentaria y necesita dar el paso a una vida más saludable?

- Recomiendo que antes que nada, acuda a un profesional. Que lo guíe, porque es fácil leer en internet hoy en día dietas, ejercicios. Todo tenemos a mano. Y así también, lo soltamos cuando no hay un profesional que esté guiándote, personalmente. Antes que nada, recomiendo recurrir a un profesional.

Ingrid Yegros

Nutricionista

Reg.Prof. 3340