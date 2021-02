Ellos no son visualizados por la sociedad, pero a pesar de soportar la postergación, no se resignan a aceptar que las limitaciones físicas les represente un impedimento para seguir una vida mínimamente normal y con desarrollo de habilidades. Tienen un motor espiritual que los ayuda a luchar a diario de manera tenaz.

Es el caso de Alejandra Bracho, quien nació en la Cruz Roja Paraguaya con un defecto en la columna vertebral que no la deja caminar normalmente como las demás personas.

La diagnosticaron con parálisis cerebral, con cuadriparesia motora como consecuencia y acompañada de una ceguera en uno de los ojos. Sus padres la rehabilitaron con sostenidos tratamientos, hasta que más o menos quedó en condiciones de desenvolverse por sus propios fueros.

Pero no fueron las terapias de rehabilitación en CERENIF o los medicamentos que consumía los que la pusieron en un nivel de mínima autogestión. “Fue mi mamá la que me impulsó a no dejarme estar. Ella siempre me sostuvo más que papá y cada vez que podía me decía que yo era capaz”, nos cuenta en una entrevista que realizamos en su casa en el barrio Las Palmeras de Luque.

Se emociona al recordar que casi alcanza la edad escolar y aún no sabía escribir, porque el parto forzoso que tuvo su desaparecida madre, doña María del Carmen le impidió que tenga abiertas las manos, debiendo memorizar las clases impartidas por sus profesores.

“Tenía los puños cerrados y con fisioterapias constantes pude por fin abrirlos hasta aprender a escribir”, cuenta. Pero insiste en que todos esos desarrollos fueron posibles porque “mamá evitó siempre tratarme y que me traten con compasión”.

“Lo de tener lástima no cabía en su diccionario. Y me hizo bien porque de haberme tratado con compasión no habría alcanzado a desarrollarme para depender de mí misma”, afirma.

Alejandra se despierta todos los días a las seis de la mañana. Hasta antes de la pandemia se dirigía a la Secretaría de Repatriados donde trabaja desde el 2013, pero ahora pernocta en su casa desde donde sigue activando normalmente.

Terminó satisfactoriamente el colegio en la Comunidad Educativa Amor, Libertad, Voluntad y Amistad (Comunidad ALVA). Pasó luego a la Facultad de Filosofía, donde por trabajo no pudo seguir sus estudios, pero es muy solvente y a la hora de cumplir con sus quehaceres, toma los bastones, camina a la ruta y sube al bus, para demostrar con ejemplos tangibles que no hay impedimento que valga mientras la fuerza de voluntad sea el arma principal de sostén cotidiano.

Pero de todas maneras, como no es una persona normal en cuanto a condiciones físicas como el común de los mortales, la depresión entró a jugar un papel preponderante y cuenta que en el 2000 tuvo un cuadro severo que se agravó con la separación de sus padres.

“No supe lidiar con eso y me tomé treinta cápsulas de Risperidona. Lo único que quería era morir”, afirma, pero tuvo la contención necesaria para sortear ese tramo de debilidad espiritual y continuar viviendo para contar estas experiencias.

DALE! VOS PODÉS!

Myriam Acuña fue otra de nuestras entrevistadas. Es una de las figuras más representativas de Teletón y tiene el reconocimiento de toda la sociedad paraguaya por su enorme entereza y capacidad de superación.

Cuando charlamos con ella en el apacible sofá de su sala, sonrisas de por medio nos contaba su historia, la que una y mil veces fue dada a conocer y también una y mil veces generando emociones por doquier.

Ella al nacer se atoró con el cordón umbilical y con el correr de su crecimiento, sus médicos advirtieron a sus padres que la anoxia de la que fue víctima la tendría atada a una vida imposible de superar, pero con posibilidades de sostenerla con apoyo permanente.

“Mi mamá me respaldó tanto hasta ahora, que una de las dificultades que pude superar fue el por fin atender una llamada. Antes eso era impensable para mí”, cuenta.

De hecho, una de las consecuencias de ese nacimiento traumático es que el habla no lo tiene desarrollado normalmente, pero se la entiende claramente cuando se expresa, porque le pone tantas ganas que basta su predisposición para comprender sus mensajes.

No duda un segundo cuando pone a su madre, doña Myrian Román de Acuña como su tenaz y valiente luchadora. “Me hizo sentir capaz de hacer las cosas, de lograr ser independiente”, comenta.

Afirma que el lema que se colgó al cuello desde sus primeros años de vida es el “¡dale Myrian, vos podés!”. Aquella expresión fue sembrada momento a momento hasta crecer en ella el poder de desenvolverse, aún con un poco de dificultad por sus propios medios.

Lo hace con un andador especial, que no niega que le incomoda demasiado. “Pero aunque me moleste un poco, perdí el miedo y el complejo, porque antes las personas me miraban raro y me hacían sentir mal. Hoy esas sensaciones desaparecieron”, asegura enfáticamente, mientras vuelve a ensayar una sonrisa amplia.

Esa sonrisa que desaparece por unos segundos cuando le consultamos cómo se prepara para el día que su madre ya no esté. Queda en silencio y piensa. Cranea una respuesta, mira al suelo y se contiene. No encuentra la respuesta y sólo atina a mirar sus manos haciendo que el silencio sea el que conteste.

Era evidente. Su madre es su principal apoyo. “Cuento con mis demás familiares pero mamá es la que más está conmigo y no sé qué pasará de mí cuando ya no esté…”, dice casi con resignación.

Pero pronto vuelve al buen semblante y nos cuenta que aunque no haya conseguido trabajo en los medios de comunicación, que es la carrera para la que se preparó, se levanta a diario a las ocho y media, lee libros, se informa en las redes, la televisión y ahonda sus conocimientos en la política.

“Me apasiona la política. Alguna vez tendré un espacio en un medio para hablar de esto”, dice segura de sí misma y de que un día se le abrirán esas rebeldes puertas que siguen cerradas para ella, a pesar de ser la más destacada alumna de la Universidad Autónoma, donde se recibió.

“Eso es lo único que quiero conseguir. Un trabajo”, insiste. Y aunque el fastidio se le note por no poder ser normal, sonríe de nuevo y ello borra cualquier desánimo, el que su amigo Carlos Valdez ayudó junto con su madre a que no tenga cabida en su rutinario vivir.

“En lo emotivo él siempre estuvo a mi lado”, recuerda. De hecho, esa contención fue clave y lo corrobora su mamá, con la que bromea en cierto momento de la nota que se volvió entretenida hasta altas horas de la noche…

CON UNA PIERNA PUEDE CORRER LA CARRERA DE LA VIDA

Este es el caso de Cristian Mendoza Zárate, un joven con carácter y forjado en la fe cristiana que aprendió a sobresalir y sortear cualquier valla que se le ponga en el camino de la vida.

“Muchas personas pasamos dificultades con la discapacidad y nos pierden la paciencia. Otros no te dan trabajo, no te brindan confianza y es triste”, reconoce Cristian, quien trabaja en el Pediátrico Acosta Ñu.

Afirma que “es una problemática que tiene que cambiar, la visión de las personas debe ser modificada en ese sentido” y cree que es a las personas con limitaciones que más oportunidades se les debería brindar.

Cristian tiene una familia formada en los valores religiosos, algo que ayudó a que tampoco se entregase a los designios de la desesperanza. A pesar de no tener las piernas al 100% como los demás, es emprendedor y se proyecta siempre a conquistar espacios. “Dios es nuestra fortaleza y es él quien nos impulsa a no quedarnos”, explica, en tanto expone una sonrisa que lo sindica como un hombre de paz en medio de tantos avatares.

Desde muy joven se apoyó en muletas y con ese compañero de trajín viajaba ida y vuelta en los incómodos buses desde San Lorenzo hasta Asunción, donde trabajaba. Consideración, comprensión o tolerancia fueron los aspectos que jamás encontró en el camino, pero una oración cortita y concisa era su combustible para recargarse de energías, como hasta ahora.

“Dios es mi pierna en todo sentido. El crédito de mis avances se lo doy a él. Con su ayuda sigo en pie. Gracias a su ayuda seguiremos en la lucha”, afirma entusiasta, mientras prepara el tracklist que emitirá en su programa alternativo en la radio online CCM, la que la montó con ayuda de sus familiares en su propia casa.

Allí conduce un espacio en el que toca temas variados y de interés general de 18:00 a 22:00 horas. Desde mucho antes de la pandemia, él se reinventó y no se cansa de repetir que “si no fuera por Dios no habría estado aquí. Es él quien sostiene mis batallas y permite que ante toda circunstancia nos sobrepongamos”.

Alejandra y Myrian no nombraron a Dios. Pero es evidente que él no es un ser abandonador y observa a sus creaciones y en forma tácita, los levanta y les da la oportunidad de vivir plenos, sorteando el fuego de la discriminación. Como ese fuego que en Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego superaron en el horno siete veces calentado por Nabucodonosor, que no tuvo de otra que admitir su poder y los liberó.