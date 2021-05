Una de las consecuencias negativas que se han notado tras estos meses de confinamiento, es el aumento de peso y las transgresiones dietéticas, explicó a nuestro medio la Lic. en Nutrición, Betharram Scarone, del consultorio Consultorio “Vida En Abundancia”, ubicado en Barrio Herrera, Asunción.

La crisis sanitaria por el COVID-19 vino acompañada de un período de tiempo de aislamiento y cambio en nuestras rutinas diarias, hábitos de compra, horarios, descanso, entre otros.

También fue reducida la actividad física habitual, los desplazamientos y se han anulado nuestras actividades, por ejemplo ir al trabajo, gimnasio, clases.

Por consiguiente, nuestra rutina de actividad física se vio alterada e incluso muy mermada si no la hemos realizado en casa, favoreciendo al sedentarismo y reduciendo el gasto calórico diario.

Sumado a ese panorama, está la duda de ¿Qué dieta debo llevar luego de padecer COVID?

La especialista mencionó que la respuesta a esta duda es clara: no hay que hacer “una dieta específica o milagrosa”

“Tenemos que optar por la adopción de hábitos saludables e intentar mantenerlos en el tiempo. Como decimos siempre, la alimentación ha de ser saludable basada en el patrón de la dieta mediterránea, equilibrada y suficiente. Enfocarnos en reunir un aporte adecuado de vitaminas y minerales para una pronta recuperación y fortalecer nuestro sistema inmune”, sostuvo.

A continuación, brindó una serie de recomendaciones dietético-nutricionales básicas y hábitos saludables:

ALIMENTACIÓN:

– Optar por el consumo de alimentos de temporada y de producción local.

– La base de la alimentación debe ser verduras, hortalizas, frutas de estación, cereales no industrializados (avena, arroz integral, harina integral, etc.) y proteínas de alto valor biológico (cortes magros de carne, quesos sin alto contenido en grasa como el Paraguay Fresco o el muzzarella, pechuga de pollo, huevo, etc.).

– Es imprescindible incluir las legumbres en nuestros menús semanales, bien como sopas con mucha variedad de vegetales o en otras preparaciones más frescas como las ensaladas.

– En cuanto a las carnes en general se recomienda optar por cortes menos grasos y quitar la grasa visible en caso que ya se encuentren cocidos.

– Limitar el consumo de alimentos con alta densidad energética azúcares y grasas.

– Optar por el consumo de grasas saludables como el aceite de oliva, aguacate y frutos secos.

– Evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

OTROS HÁBITOS:

– Organizar las ingestas a lo largo del día, planificar el menú.

– Intentar establecer horarios fijos para las comidas.

– Evitar el picoteo entre horas.

– Organizar los horarios de sueño para tener un descanso reparador.

– Realizar actividad física programada.

– Llevar una vida activa: subir y bajar escaleras, caminar más, realizar actividades al aire libre, etc.

– No fumar.

– Mantener un buen estado de hidratación, siendo prioritario hidratarse con agua.

– Optar por cocciones bajas en grasas y evitar las salsas comerciales así como las espesadas con harinas refinadas.

– Ingerir los complementos multivitamínicos y suplementación indique el profesional sanitario de cabecera.

– Seguir siempre las indicaciones individualizadas que le da su dietista-nutricionista.

“Poco a poco iremos retomando la rutina y deberemos priorizar la organización de las comidas y rutinas optando por una alimentación variada y equilibrada. Esta es una oportunidad para iniciar el cambio de hábitos”, mencionó.

Por último, Scarone recomendó consultar con dietistas-nutricionistas que lo ayuden, motiven y guíen en este proceso. Para las consultas, los interesados puede comunicarse al: (0983) 890-405.