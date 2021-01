En el transcurso del 2020 fueron protagonistas principales en el combate a los incendios múltiples que se dieron en el país. A brazo partido y sin muchas herramientas hicieron honor a su abnegación, pero no son reconocidos como debiera. Y eso que cuando se ponen al servicio de los demás, dejan a sus familias sin saber si al salvar vidas, conservarán las suyas…

“Tenemos que estar al borde de la cornisa para saber realmente el valor que tienen ustedes…”, le decía una señora al voluntario Paul Cáceres, quien la noche del jueves 7 de enero tenía su guardia designada en la Décimo Quinta Compañía de Bomberos en Ñemby.

Cáceres, quien fue en esta nota la voz de sus camaradas reconoció que en cada ocasión en que salen a servir, el anhelo es despedirse de los suyos con un abrazo y volver a sus casas para recibir la misma muestra de afecto. Considera que esa es una batalla ganada.

“Yo tengo dos hijos con una mujer que también es voluntaria. Ella al menos ya entiende el sacrificio que implica estar en esto, pero honestamente siempre me cuesta salir y dejar a mi familia, porque hay muchos riesgos que corremos y uno de ellos ahora es la pandemia”, nos dijo.

Pero mitigan la guardia con rondas de chistes, mimando al gato Hermafrodita que es la mascota del lugar y esperando que de ser posible, no tengan que ir de servicio. “Ciertamente, la desgracia de unos es parte de nuestro trabajo, pero en el fondo de todo no quisiéramos nunca tener que hacer eso”, comentó.

Paul Cáceres está prácticamente desde los inicios de la compañía, que surgió en 1999 como la Unidad de Salvamento y Rescate, pero como compañía desde el 2 de diciembre del 2000.

Lo hicieron con una kombi hasta llegar a tener hoy dos carros y los elementos relativamente básicos. “De todas maneras cuesta sobrellevar el trabajo, porque la mayor parte de los equipamientos los conseguimos a puro pulmón”, indica.

De hecho, para tener su local propio, “hicimos adhesiones para asado a la estaca y con eso y otras actividades costeamos la construcción de nuestra base”. Y cree que no necesitan un ingreso fijo y explica por qué.

“De llegar a trabajar por un salario, el voluntariado dejaría de tener sentido, porque no todos tienen esa vocación de servicio y el voluntariado no es algo que se recompense con dinero. En todo caso necesitaríamos que si nos van a pagar, que sea con infraestructura e insumos”, añadió.

ABRAZAR A NACHO Y “MI ANGEL”, SUS ESTÍMULOS PARA SEGUIR

Paul Cáceres tiene 36 años. Casado con Claudia Penayo, tiene hijos 13 y 10 años y al varón lo llama cariñosamente Nacho, mientras que a la nena le dice Mi Ángel.

“Cuando salgo de mi casa siempre nos abrazamos. Les inculco el valor de los afectos porque en este trabajo nunca sabemos qué nos depara el camino”, señaló emocionado.

Afirma que de los más complicados servicios que suelen cumplir, el de rescate a niños es lo que más le cuesta. “Varias veces me tocó asistirlos y no te imaginás cómo me toca cuando los veo llorar, porque en ese momento pienso en mis hijos, a quienes sólo los quiero abrazar cuando vuelvo a casa”, menciona.

Es el mismo caso del joven Marcos Meza, un ingeniero informático que hace ocho años está en el servicio bomberil. “Yo tengo un hijo de dos años recién y cuando vengo le dejo con su abuela o con su madre y se le extraña mucho”, reconoce.

De hecho, mientras menciona eso, observa en su móvil la foto de su retoño, esperando el momento de la retirada con destino a su casa y el reencuentro con su pequeño.

“MIS PADRES SE OPUSIERON PERO DESPUÉS ME APOYARON”

Yasmin Arce tiene 26 años. Es al igual que sus demás camaradas residente en Ñemby y cuenta que siguió el ejemplo de sus hermanos Paul, Adan, Larissa y Araceli.

“Ellos comenzaron en esto y yo me entusiasmé con la idea de seguir sus pasos. Hoy no me arrepiento de estar aquí”, nos contó, mientras mostraba su teléfono imágenes de una capacitación hecha en Italia.

Su sueño es seguir la carrera de Emergentología. “No pude seguir en su momento y la pandemia también vino a conspirar contra eso, pero es mi anhelo”, confesó.

Yasmin vive con sus padres Celmira y Cirilo. Tiene otras ocupaciones en el microcentro capitalino, al igual que sus compañeros, quienes realizan labores en otros espacios sociales.

Alex Núñez y Diego Arrúa son también voluntarios de la compañía. El primero tiene 23 años y su padre José es asimismo bombero. Mientras que Diego tiene 27 y es contador, pero admite que el oficio le llenan de satisfacción.

DE UNA TORTA GRANDE, SÓLO LES TOCA UNA ÚLTIMA PORCIÓN

“Nos asignaron una vez cinco mil millones de guaraníes y de eso se reparte entre las compañías de Central y a nivel país. Nos tocó algo así como veinte millones nada más y son fondos insuficientes”, dijo.

Pero aún así, nadie les quita ese espíritu de ponerse al servicio de la gente, porque asumen que lo hacen más de corazón que por otras razones. “Yo le debo a mi abuelo que está arriba que haya entrado a esto. Cuando lo hice, sabía bajo qué riesgos daba este paso”, señaló.

La Décimo Quinta Compañía fue fundada por Fabián Macke Domínguez, quien a la vez fue el primer capitán. Y los que al momento de la nota hacían guardia tienen en su mayoría hijos, padres y amigos quienes sufren en silencio por ellos, porque para salvar vidas exponen las suyas propias.

“Una señora una vez nos dijo que necesitaron estar al borde de la cornisa para entender el valor que tienen los bomberos”, refirió. De hecho, en el 2020 fue cuanto mayor protagonismo tuvieron con los múltiples incendios que azotaron gravemente al país, la mayor de las veces por inconsciencia ciudadana.

Aún así, los bomberos son los eternos postergados. Los que se exponen a que cuando pasen situaciones de mayor complejidad recién ahí se “interesen” por dotarles de las comodidades necesarias y las garantías para realizar esa tan noble labor que como bien lo explicó Paul, “nos expone al peligro de dejar a nuestras familias devastadas si nos ocurre algo”.