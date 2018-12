“La libertad está dentro de uno mismo. El tiempo es arte”, es la frase que puede leerse en una de las paredes de la acogedora casa de la artista plástica Lucy Yegros. Allí se da vida a una iniciativa educacional, amplia, profunda y sobretodo libre para la infancia comprendida entre los 3 hasta los 11 años, bajo el nombre de Kunumi Arete. Antes de adentrarnos en este fascinante universo educativo situado en el corazón de la mágica Areguá, resulta oportuno explicar el origen de tal denominación, Kunumi (niño) Arete (encuentro, celebración), es decir la “fiesta de los niños”.

Los responsables de la escuela comunitaria nos abrieron las puertas para conocerla y ver la manera en que de un tiempo a esta ha impactado en todos los que contribuyen en su funcionamiento, comenzando desde los niños y niñas que asisten. ”Es una escuela en permanente construcción, entre los niños, niñas, padres, madres. el barrio y la comunidad, es una escuela en constante aprendizaje, tenemos la actitud del eterno aprendiz, una escuela en movimiento, donde se percibe la magia del encuentro con el otro”, explicó la psicóloga Noelia Buttice, directora pedagógica de Kunumi.

La naturaleza independiente de la escuela permite pensar y delinear el tipo de educación deseada para los hijos, sin que esto implique rivalizar con la metodología tradicional. “Este modelo nos permite emocionarnos, mirarnos, conversar, pensar, jugar, también dialogamos con la comunidad y con otras escuelas, este proyecto no es solo para nosotros, queremos que lo que vivimos acá también puedan vivirlo todas las infancias.”

La escuela nace de la iniciativa de varias familias que no deseaban que sus chicos pasen por experiencias desagradables que vivieron ellos durante su educación, especialmente ese modelo individualista centrado siempre en la competencia o el sálvese quien pueda, motivados por lecturas de la filosofía y por el sentir personal, “de que este mundo no nos gusta, no queremos que las cosas que nos lastimaron se repitan con los chicos, queremos estar cerca, no depositarlos en lugar, y que otros transmitan cosas que son importantes solo para ciertos grupos y pensamientos“.





En un proceso desafiante, ese modelo individualista se busca reemplazarlo por una visión comunitaria, trayendo de vuelta los conceptos del existencialismo y repreguntar las cuestiones esenciales: ¿quiénes somos? ¿de donde venimos? ¿hacia donde vamos? Creemos en una infancia presente y en la necesidad de que los niños y niñas no pierdan esa infancia, son el hoy y tienen una potencia increíble.

El modelo de enseñanza se nutre de diversas fuentes y experiencias educativas tanto locales como exteriores, anteponiendo el profundo respeto hacia el niño y a lo que dice. Y es ahí donde aparece el arte y cobra fuerza en todo el proceso, no por el lado de convertirlos en artistas de salón, sino como una vía de expresión de múltiples lenguajes, para recrear el mundo según la visión de los chicos. “Vemos al arte como una forma de búsqueda del sentido de uno, valoramos el silencio, la escucha expectante, el acompañamiento y las preguntas constantes para el desarrollo del ser. También rescata la importancia de los saberes de los pueblos originarios y la necesidad de defender los recursos naturales”.

Kunumi se destaca por el involucramiento de los padres en todo el proceso hasta el momento de la graduación, cada familia aporta colores, dimensiones, su energía creativa, para combinar experiencias pedagógicas que sean útiles para el niño o la niña, especialmente al momento en que tenga que insertarse a la escuela tradicional a partir del séptimo grado. La jornada diaria trae juegos, lectura, conexión con los instrumentos musicales, siempre generando la confianza como el motor que despiertan las pasiones o las habilidades desconocidas o no exploradas por cada no de los alumnos. “Mientras haya confianza y amor se van a ir contagiando y van apareciendo las pasiones, sin la pasión, no hay transmisión, ni contagio de ideas”.

Mas allá de todos los contenidos desarrollados que también incluyen las materias tradicionales, como matemáticas, comunicación y ciencias, lo más importante que se desea transmitir al alumno a través de Kunumí es sin duda el sentido de la comunidad, es una escuela sin fines de lucro en la que todos aportan. “Sobretodo en una sociedad de consumo que lleva a un vacío existencial que no puede ser llenado con nada, y lo único que puede ponerle un freno es esto, el encuentro con los demás, en proyectos comunes, utópicos para transformar el mundo aunque sea un lugar pequeño como la casa o la escuela, les damos la idea de que podemos vivir juntos como comunidad, que nos tenemos entre todos y no estamos en esa soledad desgraciada.

Los frutos cosechados están a simple vista y causa una grata sorpresa en el equipo de educadores y tiene que ver con el hecho de quienes terminan el ciclo, nunca se van del todo, siempre que pueden participan en las actividades, y a cada instante recuerdan que tan importante fue Kunumi en el desarrollo de su niñez, aprendieron a confiar en sí mismos, a ser creativos, y adquirieron una conciencia que les otorga la capacidad de tomar distancia, o posicionarse de forma distinta cuando se presentan situaciones difíciles o agresivas en el universo escolar.

Sostenibilidad

Al tratarse de una escuela comunitaria sin fines de lucro, la sostenibilidad siempre encierra un complejo desafío, si bien se establece una cuota simbólica en atención a la capacidad económica de cada familia, por lo tanto se generan actividades varias como ferias, y llamamientos a la comunidad que ha respondido de manera satisfactoria, demostrando la gran aceptación de la ciudad a la escuela.

Relación con el MEC

La supervisión pedagógica del Ministerio de Educación en la ciudad de Areguá, respalda la labor de Kunumí y hay una constante retroalimentación y enriquecimiento mutuo, siempre en beneficio de los chicos, la escuela abre espacios de formación gratuita una vez al mes para los docentes, también los docentes tuvieron la oportunidad de implementar cosas vistas en Kunumí en sus respectivas escuelas. “No queremos estar aislados, sino comprometidos en brindar los resultados de nuestras investigaciones y descubrimientos, como también aprender de ellos y con ellos”.

El futuro

Buttice mira con optimismo el futuro de la escuela siempre apostando a la innovación al momento de transmitir conocimientos y experiencias a los niños y niñas, con la colaboración de otras iniciativas comunitarias como la Biblioteca Popular el Cántaro que aporta libros y ofrece su espacio también para los alumnos, al igual que una profesora que cuenta con una granja agroecológica a la cual asisten dos veces por semana, “vamos trabajando en red, porque el aprendizaje puede suceder en distintos espacios”.

Por ello el aire que se respira en Areguá otorga el ambiente ideal para llevar adelante el proceso, por su historia, su riqueza cultural, su artesanía por un lado y por el otro el paisaje, como el lago, el Cerro Koi, y el verde que impera aun en gran parte de la ciudad, “también vamos a los bosques, pues creemos que los niños van a valorarlo si lo conocen, aprendiendo de manera respetuosa y con un enfoque diferente, y sobretodo crear conciencia de que tenemos recursos naturales que cuidar, proteger y valorar”.

El apostar al modelo alternativo en un proceso educativo para la infancia implica dejar atrás los procesos característicos del modelo tradicional, sin que esto signifique omitir la valoración de los niños, la evaluación está presente y constante, “el hecho de no seguir a rajatabla un un curriculum pedagógico no nos vuelve una escuela despreocupada en torno al aprendizaje o la cultura, al contrario creemos que es importante tomar la tradición para recrearla”.

“Conocemos el currículum del MEC, pero nosotros construimos el nuestro a partir de la experiencia, lo que implica un grado enorme de compromiso desde la documentación, hasta la reflexión y en torno a ello lanzar una propuesta creativa que sea vital para el niño y la niña, reinventar los espacios con amor y expectativa para una mayor riqueza”.

En una próxima entrega: El testimonio de padres e hijos.