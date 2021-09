​Tiene apenas 26 años, es amante del tenis y su ídolo máximo es Roger Federer. “Eso ni se pregunta”, dice mientras sonríe.

Denota mucha frescura en su rostro y al hablar se la ve muy segura. No titubea en ningún momento y tiene la convicción de que lo que el país necesita son figuras nuevas. Con esa seguridad que transmite al hablar, no cabe duda de que puede ser el recambio que necesita el país.

Se llama Ana Paula Rojas Cosp, nació en 1995 y hace apenas ocho años acabó sus estudios secundarios. Ahora incursiona en la política porque siente que como joven quiere ser alguien que marque la diferencia.

“Me pasé por años puteando en las redes sociales, pero después pensé que en vez de quejarme por esas vías, lo mejor era arriesgarme y hacer algo”, cuenta mientras prueba un bocado de su almuerzo.

Así es que, a sugerencia de cercanos suyos aceptó el reto de comenzar su carrera en la complicada política paraguaya, en la que sabe que debe remar contra todo y todos para posicionarse.

“Le pregunté a mi mamá qué opinaba y me apoyó sin dudar”, recuerda. Dice que “fue un viernes que me propusieron la idea y me pareció que era una buena oportunidad para acercarme a la gente y proponerles cosas nuevas”.

Su primer desafío es trabajar en la Municipalidad de Asunción, a donde apunta ser una de las concejalas. Si llega, “mi objetivo serán los espacios verdes”, porque trabaja en programas de desarrollo sostenible y quiere que la capital tenga lugares para el encuentro entre familias y amigos.

Como toda joven llena de vida que es, Ana Paula quiere cambiar muchos estereotipos y conductas. “Si trabajamos en el aspecto educativo creo que podemos aprender a elegir y no sólo votar. Es lo que todos necesitamos”, indica.

Residente en el barrio Ciudad Nueva, Ana Paula está desprovista de la fachada del político tradicional. Su verborragia es coloquial, espontánea, se viste a la moda juvenil, sonríe a cada momento y transmite candidez, factores que pueden ayudarla a que las personas la confíen y se la acerquen. Su cantante predilecto es Jorge Drexler y parte de su familia son su amado gato Sherlock y su perro Oliver.

Se está especializando en Ciencias Políticas y transita el camino del desarrollo social. “Quiero trabajar con personas en estado de vulnerabilidad y ayudarles a que tengan una óptima calidad de vida”, señala.

Ahora, en su nueva faceta ya no le queda tiempo para algunas actividades de ocio que tenía antes de incursionar en el escenario político. Pero afirma ser amante de la lectura, caminar al aire libre y las reuniones familiares, instantes en los que se desconecta para aprovechar al máximo.

Admite que le será complicado enfrentarse a la estructura pero está convencida de la decisión que tomó. “Y en mi entorno no quiero a personas que no sean íntegras. Me costará separar lo personal de lo laboral pero creo que las personas son una entidad, no dos”, asegura.

De que tiene condiciones, no caben dudas. Podrán atacarla por su inexperiencia en el campo y tal vez tenderle trampas, pero tiene la mirada fija hacia sus objetivos y por cómo habla no es difícil creer que hay materia prima para mejorar la salud de la tan venida a menos política nacional.