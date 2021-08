Allá por el año 1936, los tiempos en Paraguay no eran los mejores. Acababa de terminar la hostil Guerra del Chaco y el militar Rafael Franco se hacía cargo de los destinos del país. Le tocaba recuperar a la devastada nación que estaba tratando de hacerlo de la guerra grande contra Argentina, Brasil y Uruguay cuando nuevamente Bolivia, solventada por Inglaterra y Estados Unidos atacaba en busca de apropiarse de la Región Occidental. Y en medio de los conflictos bélicos y políticos nacería un prócer. Pero de la cultura.

Fue un 3 de mayo, producto de la unión entre doña Alejandra y Serafín, quien fue excombatiente que vería la luz del mundo Alejandro Campos Alarcón, hace exactamente 85 años en las inmediaciones de donde hoy se asienta el Mercado 4.

Pero ni las ocho décadas y media que lleva sobre las espaldas parecen hacerle mella, porque recuerda cada episodio de su vida como si los estuviese viviendo mientras los narra, sentado en el acogedor corredor de su casa de la calle Marconi, donde mora hace 11 años.

Alejandro Campos Alarcón. Claro, así como así no suena para nadie. Mucho menos para la juventud millenial que sabe mucho hoy de tecnologías, artistas modernos, modas extravagantes y los últimos fichajes del fútbol mundial. Pero poco o nada de la cultura paraguaya, sus ricos anecdotarios y sucesos que dieron pie a magistrales composiciones como sí ocurre con este señor de kilates, quien en el ámbito de la radiofonía suena potente con su nombre reconocido: Serafín Francia Campos.

No estaba en sus planes ser un gran exponente y difusor de la cultura como lo es hoy y es ahí donde arremanga sus pantalones y se emociona con el primer recuerdo de los primeros pasos.

“Fue por culpa de una mujer”, cuenta y se ríe mientras mira a lo lejos, como si viera en la pantalla girar la cinta de celuloide con los fotogramas de sus años mozos mientras relata.

“Crecí en una familia de disciplina estricta. A las ocho de la noche era obligación estar en la mesa cenando con nuestros padres. Si salíamos, para esa hora debíamos estar de nuevo. Fijate cómo era la pauta de conducta de ese tiempo”, dice.

DETRÁS DE UN GRAN HOMBRE…

Con 17 años conoció a una bella chica, a la que naturalmente deseaba cortejarla. Por entonces no habían chulis, crushes o novios. La primera serie de llegadas a por la chica lo signaban como el festejante. Y obviamente, sin whatsapp y mensajes por DM, la meta era llegar por ella a su casa y sortear la bravura de sus eventuales suegros. Pero a cierta hora se le hacía difícil y el amor estaba dándole su primera oportunidad.

“Entonces hablé con el director de una radio de Encarnación para que me diera un espacio y así poder escaparme”, recuerda ya de manera pícara. Y así nació Noches del Paraguay, específicamente en ZP5 Encarnación, espacio que iba de 22:00 a 00:00 horas.

“Mientras mis hermanos cenaban, yo me despedía para ir a la radio”, dice y admite sin recelo alguno: “El amor lo hizo todo, fue el causante de lo que soy hoy”.

De todas formas, don Serafín se formó académicamente y fue uno de los normalistas como se los llamaba a los docentes de la época. Asimismo ingresó a la formación militar, obteniendo el grado de Sub Teniente de Infantería. Bien pudo seguir en ese rubro porque el vozarrón que se manda da para imponer orden, mando y disciplina.

“Y con estos estudios se me acabó la vida en Encarnación. Entonces me volví para Asunción”, recuerda y a partir de allí forjaría su dilatada carrera. “Trabajé en la Cancillería, ocupándome de la emisión de becas de estudio a los jóvenes, ingresé a la Facultad de Derecho y fui comentarista deportivo de Ovidio Javier Talavera”

Precisamente, Serafín fue parte de Panorama Deportivo, que en su momento fue palabra mayor de las programaciones deportivas en Paraguay. Cubría varias disciplinas, entre ellas el baloncesto, pero su nicho real estaba ahí esperando por él.

NACE PAISAJE FOLKLÓRICO Y CON ÉL, UNA MARCA REGISTRADA

“Pasé a Radio Comuneros, luego a Radio Pilar, donde relaté baloncesto entre 1956 y 1959”, comenta. Y en ese ir y venir le tocaría ir a Radio Guaraní para 1970, año en que nacía Paisaje Folklórico, que hasta hoy sigue siendo marca registrada de las programaciones culturales como Noche y Folklore, que lleva casi medio siglo en Ysapy FM con José Tomás Cabriza.

Ese programa surgió el 1 de mayo. Duró un año y luego fue a Cordillera FM. “No me inspiraba mucho la frecuencia modulada pero cuando empecé, el sinfín de llamados telefónicos en las cuatro bases telefónicas de la sala de operaciones era increíble. Se marcó una tendencia en la audiencia”, narra.

Y ahí lo llama Humberto Rubín. ”Curioso fue porque mientras me ocupé de la dirección de la radio, en Ñandutí era conductor simplemente, pero no duré mucho ahí porque de a poco se convirtió en lo que es hoy. Una radio netamente hablada y sin espacios culturales como antes”.

La voz grave que lo caracteriza y su ya forjada relación con el folklore lo llevaron a los escenarios más concurridos del país a conducir fiestas con animadores de la época como Carlos Niz, Rafael Domínguez, Juan Carlos Galaverna, Miguel Angel Rodríguez, Rodolfo Schaerer Peralta, Enrique Lara entre otros pesos pesados de entonces. También condujo Feliz Domingo por Canal 9 durante 12 años.

Y ancla en Ysapy, donde tras doce años de acompañar los almuerzos familiares muda pasos a Radio Cámara, donde sigue hasta ahora, inquebrantable pese a los embates que le da la vida a nivel de salud.

Son 68 años de ininterrumpida labor difusoria y en los que vivió transiciones propias del tiempo y que se notan en las composiciones y arreglos orquestales.

“Seguimos teniendo compositores y muy buenos. Si no hay como las joyas que teníamos antes es porque la música es la relación hombre-tiempo y la música se adapta a cada época”, refiere al ser consultado por qué no surgen figuras de la talla de un Ortiz Guerrero o Flores.

Con lo que no está de acuerdo es con la expresión folklórica que expone una sub cultura como el “Chemo piri nde revi ro’o” y sus derivados. “Es puro negocio. No es de mi agrado” dice y justifica con que deplora el espíritu del arte nativo.

En todos estos años de trayectoria, don Serafín fue objeto de distinciones y reconocimientos, los que adornan el salón contiguo a su comedor y donde se ven los rostros perpetuados de eminencias como Mangoré, Demetrio Ortiz, Amambay Cardozo Ocampo y otros insignes cultores del folklore.

Tan emocionado se lo ve hablando de sus casi siete décadas de labor que en un momento, la charla parecía terminar pero continuaba. “¿Qué hacen los medios que no difunden nuestras canciones? ¿Qué hace el gobierno? Nada! Y así, jóvenes como vos mucho no saben de cómo se crearon las grandes obras”, lamenta.

Y tiene absoluta razón. Paraguay fomenta la cultura de lo inculto y arrincona a sus próceres artísticos, “porque para muchos, el folklore es cosa de viejos”.

Don Serafín Francia Campos. Finalmente acabó la charla así como en sus programas cuando truena la expresión “Por hoy, nada más amigos. Hasta la próxima”.

Esa tan fructífera charla acabó con el tarareo de “Ikatu jeyta ñaño añua” de Nelson Morínigo y Adrián Morínigo, cantada por Francis Leonor, ex Los Orrego.

“Qué música tan bella. Difundan pues carajo!”, expresa con el puño crispado mientas deja sonar el tema desde su celular…