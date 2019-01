Desde la semana pasada, Sarah Jessica Parker se mostraba misteriosa en su cuenta de Instagram compartiendo videos e imágenes estando en el papel de la icónica Carrie Bradshaw.

Pero a su vez, Jeff Bridges también revolucionó las redes sociales compartiendo un pequeño fragmento caracterizado como el Jeff Lebowski, de la película cómica “The Big Lebowski”.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 24 de enero de 2019