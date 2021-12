"No se sentía como un cuento de hadas. En realidad, ¡estaba bastante estresada!", cuenta Zegler, quien protagoniza el remake del musical que estrena este viernes en Estados Unidos.

Para obtener el rol, Zegler consignó un video cuando tenía 16 años en el cual cuantaba "I Feel Pretty", una de las canciones más famosas de la producción.

Participó en ocho o nueve audiciones a lo largo de un año.

"Salí de cada ronda pensando 'si no es mío, no aguanto igual las ganas de ver esta película, y he estado aquí hoy conociendo a esta gente simpática, y quizás me consideren para otra cosa", cuenta la actriz ahora de 20 años, en entrevista con AFP.

"La pasé muy bien, y me dieron la oportunidad de filmar la película", agrega.

Debido a la pandemia, la cinta se mantuvo por más de dos años guardada después de haber terminado de filmar. En este intervalo, Zegler ganó el papel de Blancanieves en la nueva versión de esta historia de Disney.

Ahora en la gran pantalla, y lanzada al estrellato con un papel que incluso la puede catapultar a la competencia por un Óscar, Zegler dice no estar segura de que sabe cómo se siente convertirse en una celebridad.

"Ser conocida es divertido, es agradable", comenta.

“SOMOS DIFERENTES”

La decisión de Spielberg de relanzar la producción de 1961 levantó críticas de muchos fans que sentían que no había nada que mejorar.

Marcando un récord para un musical, "West Side Story" ganó diez premios Óscar, incluyendo el de Mejor Actriz de Reparto a la puertorriqueña Rita Moreno, primera mujer latina en ganar la estatuilla por su actuación, y una de los pocos artistas en conquistar además un Emmy, un Tony y un Grammy, fórmula conocida como EGOT.

Las reseñas de la nueva versión han sido entusiastas, con especial destaque para Zegler y Ariana DeBose, que interpreta a Anita - el papel que fue de Moreno en 1961.

Frente a las críticas que la película original atrajo debido a que su protagonista, María, era encarnada por una mujer blanca (Natalie Wood), y que la piel de Rita Moreno fue oscurecida para dar vida a Anita, el elenco de Spielberg ha sido considerado más auténtico.

DeBose, que es afrolatina, dijo que sus raíces la ayudaron a recrear el personaje de forma distinta a la versión de Moreno, que, ahora con 90 años, también aparece en la película con otro rol.

"No fue intimidante porque somos diferentes. Claro que ella es un ícono, es amada. Pero por ser afrolatina, somos mujeres diferentes con experiencias diferentes, y mis experiencias llenan este personaje completamente", dijo DeBose.

"Camino por el mundo de una forma muy diferente. Siento que cuando sabes que tienes algo que ofrecer a un personaje, te agarras a eso, y no te enfocas en la presión del legado de otra persona", agregó.

Zegler, que tiene familia colombiana, agregó: "Como latina no puedo estar más orgullosa de ser parte de un proyecto que nos representa de forma tan hermosa".