Fuente: Diario Popular

El detalle que explica la “explosión” de la mujer, es que el viceministro Sánchez la abandonó hace poco, y que la relación está en ese período de tensión que rodea a una reciente ruptura.

“Pedí al cielo inspiración y naciste, espero que a lo largo de tu vida te enorgullezca ser mi hija, tanto como a mi me enorgullece ser tu padre”, escribió el vicemnistro.

Allí provino el disparo de su (ahora ex) pareja, que le espetó el abandono del hogar.

“Si te enorgullece como padre comportarte como tal, y no podés saber qué le gusta y que no, porque no compartís el día a día con ella. De caradura hablamos Daniel”, retrucó.

La respuesta de retirada de Sánchez, fue un pedido: para que la separación no afecta la relación de padre e hija. “Hola Lore, ojalá nuestra hija no se convierta en un trofeo de guerra, yo por lo menos no lo haré. Le amo y las veces que pude y me permitiste verla se lo dije. Y si, sé lo que le gusta porque veo y vos me contas cuando la visito”, refirió.