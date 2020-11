“La sensación que me abraza a diario en esta etapa es de libertad, a contra de todo lo que está pasando en el mundo”, expresa en contacto telefónico con HOY.

El reconocido artista destaca un cúmulo de sentimientos que lo envuelven tras su reciente paternidad y el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19. “Me ha permitido ser muy creativo de manera muy distinta”.

Define al 2020 como muy movilizante tanto en lo artístico, en lo personal y por la coyuntura mundial, aspectos que asegura influyeron en su inspiración.

“Es un año muy productivo para mí porque escribo canciones en mis distintos procesos, emocionales, mentales y sentimentales de distintas etapas de mi vida, y se ha dado ahora una conjunción, la artística, la etapa de la humanidad y la íntima de mi familia, entonces me encuentro muy creativo y escribiendo justamente por ese motivo”.

Afirma que ha atravesado por un cambio espiritual que le ha permitido ser una persona más relajada. “Todo lo que hago lo hago por la necesidad y el amor de hacerlo, no deposito energía en las cosas que no me suman emocional ni espiritualmente. Me siento verdaderamente libre ahora, muy cerca de la libertad”.

PATERNIDAD

El también productor alista su próxima producción discográfica, en la cual todo lo que ha atravesado este año se verá reflejado. Sin embargo, el músico si lanzó una canción desde la cuarentena, “Piedra libre”, homenajeando a su primer hijo, Agustín, fruto de su relación sentimental con Mora Calabrese.

“En el proceso creativo de Piedra Libre me encontré siendo mucho más libre creativamente de lo que había sido siempre a lo largo de mi carrera, más libre de autoprejuicios y de autocensuras que muchas veces uno como autor de su propia obra tiene que lidiar con eso”.

Consultado sobre a qué tipo de prejuicios se refiere, indica que al compromiso que implica estar arriba de un escenario, al ser el centro de atención del público.

“Esa responsabilidad de querer honrar esa atención, te lleva a pensar cada acto, cada gesto. Se termina traduciendo en cosas positivas pero también termina limitando en ciertos grados de creatividad, al pensar si lo que estás haciendo te gusta y cuando le va gustar a los demás”.

Remarca que por un lado es positivo, al ocuparse y preocuparse de lo bien que se va a sentir el otro cuando reciba lo que uno le brinda pero también tiene un costado, como todo en la vida.

“Si lo llevás a un extremo, y si permitís que crezca demasiado termina dominando un poco tus pulsos creativos y tus necesidades, entonces perdés un poco el foco de qué estás haciendo por una necesidad genuina de tus emociones, de lo que buscas en la vida y para con la vida y qué estás haciendo por querer cumplir con las expectativas de los demás”.

“La paternidad es un mundo que desconocía absolutamente y que estoy descubriendo día a día, que me está enseñando mucho y que me está llevando a reinterpretar todo de la vida y del mundo, y por supuesto a reinterpretarme a mí mismo. Mis prioridades han cambiado, hasta mis temores han cambiado de disfraz”.

“LA MÚSICA FOLKLÓRICA ES MI RAÍZ”

Si bien, es uno de los principales exponentes del género del folklore en Argentina, Pintos se declara amante de la música en sí y disfruta de sus varios estilos en todo el mundo. “Me gusta como estímulo, me hace bien, me provoca muchas cosas positivas”.

“Si bien la música folklórica es mi raíz, desde esa raíz yo compongo, pero luego desde lo estético musicalmente voy también permitiéndome imprimir lo que me esté sucediendo de modo contemporáneo, sonoramente y estéticamente tienen un acercamiento a lo que está sonando actualmente”.

Asegura que adapta sus sentimientos y experiencias personales a estéticas y ritmos contemporáneos correspondientes a la etapa en que vive esos momentos.

A lo largo de su carrera, Abel ha trabajado con innumerables artistas como India Martínez, Pedro Aznar, Malú, Vanesa Martín, Beatriz Luego y muy recientemente con Nahuel Pennisi, en la canción “Mundo”. Cuenta que disfruta de realizar colaboraciones con colegas y su próximo disco no será excepción. “Siempre digo que la música es preciosa y compartida tiene un encanto muy especial”.

LA SALUD, LO MÁS IMPORTANTE

Sobre como visualiza al mundo tras la pandemia del COVID-19, dice: “Hasta la idea más loca que podamos tener ahora puede llegar a ser realizable posterior de esta situación. Creo que todos extrañamos eso”.

“A medida que se empiece a brindar la oportunidad de poder asistir a conciertos de manera presencial, vamos a ir adaptándonos a las formas que tengamos que adaptarnos con tal de poder experimentar eso que tanta falta nos hace en muchos órdenes, no solo por el gusto de la música y del artista que la realice sino por la falta de compartir esa energía con la otra persona”.

Desde su punto de vista, queda un largo camino por recorrer en la guerra contra el coronavirus, y la mejor manera de combatirlo es tomando todas las medidas de precaución como parte del nuevo modo de vivi, además de encontrar un apoyo: “No hay nada más importante en la vida que la salud, con buena salud todo lo demás es posible. Les deseo a todos que puedan encontrar en algo o alguien esa cota de fe necesaria para atravesar los momentos como este, tan complejos de la vida”.

El intérprete de canciones como “El mar”, “Sin Principio ni final” y “Aquí te espero”, se presentó una sola vez Paraguay, específicamente en diciembre del 2018, cuando ofreció un concierto en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. El mismo recuerda muy bien esa visita y envía un saludo a su público paraguayo, esperando retornar en algún futuro cercano.

“Me siento muy agradecido, en primer lugar porque la única visita que hice al Paraguay fue gratamente muy sorprendente para mí, no imaginaba que había tanto público que conociera mi música y mucho menos que estuviera tan conectada conmigo a través de esa música. Me traje recuerdos muy lindos y que deseo poder volver a revivir cuando todo esto pase, ojalá tenga la oportunidad de visitarlos nuevamente, de momento les agradezco por acompañarme a través de las redes sociales”.