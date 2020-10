AC/DC lanzarán el 13 de noviembre su disco "PWR UP" y anticipan un tema

Madrid. AC/DC, con Brian Johnson y Angus Young en sus filas, publicarán el próximo 13 de noviembre su esperado nuevo álbum, "PWR UP", del que este miércoles se ha estrenado ya su primer anticipo, "Shot In The Dark".



Fuente: EFE