A través de un video colgado en las redes sociales se ve a los artistas conversando, con una copa de vino blanco en la mano, Serrat dice a Sabina, “bésame”. Así, con un piquito, los artistas anunciaron su regreso conjunto a los escenarios.

“No hay dos sin tres”, dijo Serrat, haciendo referencia a sus dos giras anteriores con Sabina, en 2007 y 2012. El nuevo tour en Latinoamérica, incluye Uruguay, Chile y Argentina el próximo noviembre.

Sabina expresó su cariño hacia su compañero de canciones, “en estos años, cuando he estado en el escenario me he sentido muy solo. Eso de mirar a un lado y que tú hubieras desaparecido”.

“Digámosle a esta gente que cinco meses antes estamos trabajando muchísimo para darles un espectáculo, hacerles reír, tratar de calentarles el corazón. Para intercambiarnos, cantar yo tus canciones y tú mejorar las mías como sueles”, añadió Sabina.