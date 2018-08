El también conductor radial y televisivo, compartió una amena velada con uno de los imputados por la quema del Congreso Nacional en marzo del 2017, Stiben Patron, el joven político Federico Enciso, exdirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) y otros dos jóvenes, también ex integrantes de la organización estudiantil.

Si bien, el encuentro tuvo lugar hace ya unas semanas es ahora que toma repercusión en redes sociales, siendo blanco de dudas, críticas y todo tipo de comentarios.

Varios dan su punto de vista respecto al motivo de la reunión, resaltando el hecho de que un periodista “no debe tomar partido y mantenerse neutral”.

Según algunos como la radical fundamentalista, Vanessa Vázquez, quien alertó que Patron únicamente se dedica a “desestabilizar”. El empresario Hugo Biederman, resaltó que “Dios los cría y ellos se juntan”.





¿Trataron estrategias de comunicación política o simplemente celebraron la masiva manifestación ciudadana en contra de las injusticias y la corrupción o fin del Gobierno de Horacio Cartes?

Otros fueron por el lado amoroso y del placer, mencionando una una reunión al más estilo de “la jaula de las locas”, incluso algunos se refirieron a los rumores que señalan un supuesto “secreto a voces” que involucra Vargas Peña sentimentalmente con su ex dupla mediática Carlos Gómez, dedicado hoy a la comunicación de farándula.

“¿El nuevo Carlitos?” escribió un internauta refiriéndose a Federico Enciso. “Eso explica todo del porque Carlitos “chipa Barrero” Gómez anda resentida”, acotó otro, recordando la polémica generada hace semanas por el panelista de Teleshow y El resumen respecto a su molestia por el sonido de los camiones chiperos del empresario Juan Ramón Ayala.





Precisamente, en aquella ocasión Enrique lanzó indirectas sugiriendo que rajen a una figura de Grupo Vierci y sus seguidores por supuesto, dedujeron que se trataba de Carlos Gómez, de quien supuestamente “se separó”, no en buenos términos luego de que este decidiera zambullirse en la “fauna farandulezca” y dejar el área de prensa.

Hace unos días además, Vargas Peña se mostró romántico en redes al compartir la canción Love me like you do (Ámame como tu lo haces) de la película erótica “50 Sombras de Grey”, frecuentemente pedida por Carlos como cortina musical en los programas radiales que conducían juntos en la 970 AM años atrás.