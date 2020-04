Edward James Olmos, el promotor del Latino Film Institute que está detrás de YCP, anunció este martes que van a organizar varias sesiones de "streaming" en las que se leerán en directo los guiones de YCP que no se pudieron llegar a rodar este año por culpa del coronavirus.

Esas lecturas de guion contarán con la participación de actores de series con un gran componente hispano como "Narcos: Mexico", "Queen of the South", "Gentefied", "Vida", "Mayans M.C.", "Devious Maids" o "One Day at A Time", entre otras.

"Mientras las escuelas en Los Ángeles y en todo el país continúan cerradas hasta el fin del año escolar, muchos estudiantes dependen de salones virtuales y de estudiar a distancia en línea durante estos momentos difíciles. Nosotros sentimos que apoyar estos esfuerzos, de alguna manera, era parte de nuestra responsabilidad", explicó.

El legendario actor hispano se mostró orgulloso de que artistas profesionales se apuntaran a esta iniciativa para ayudar a los alumnos, "que han trabajado muchísimo durante todo el año escolar".

"Puede que los estudiantes de YCP no puedan terminar de filmar sus películas, pero sí podrán tener la oportunidad de ver sus guiones realizados", añadió.

Las lecturas comenzarán en la web de YCP el miércoles 8 de abril a las 13.00 hora LOCAL de Los Ángeles con la lectura del guion "The Lottery Ticket" a cargo de los actores de "Gentefied" JJ Soria, Carlos Santos, Laura Patalano y Alejandro Patiño.

La segunda lectura será el viernes 10 de abril a la misma hora con el guion "Kayla's Got It Under Control" por parte de Mishel Prada, Chelsea Rendon, Roberta Colindrez, Luis Bordonada, Tonatiuh y Karen Sours de la serie "Vida".