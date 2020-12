Invitada en el programa Show de la Tarde, de Lobo Tv, a la farandulera excandidata a concejal le pidieron que opine de Helem y la misma mencionó. “Ella es una persona que no es buena amiga, muy cínica… ella siempre está bien, está feliz, está todo, pero si le toca acuchillarte, te va a acuchillar pero no es lo suficiente valiente para demostrarte”.

En solo segundos, Roux irrumpió el set y la increpó, pidiendo explicaciones: “Y que no me parecés una persona sincera”, reiteró Ibarra.

Visiblemente nerviosa, la exmodelo subió de tono su apuro a la funcionaria del ministerio de agricultura y ganadería, al punto de que Navila se puso de pie. En eso, el conductor de la emisión, Fernando Ruttia, se puso en el medio para evitar que los gritos pasen a los golpes.

Roux la trató de “imprudente” y le preguntó en qué se basa para referirse hacia ella de esa manera y Navila sostuvo que en “cosas muy personales” pero que no dirá públicamente.

“Jamás le fallé a ninguna amiga hasta hoy día”, aseguró la panelista del programa farandulero ‘En boca de lobos’, y Navila le retrucó “eso no es lo que se dice, eso no es lo que yo sé, eso no es lo que yo veo y eso no es lo que a mí me parece”.

Helem se jactó de salir en tapa de diarios y medios digitales cuando ella quisiera, pero Navila disparó “en la revista de tía Zuni, porque en los diarios no te veo mucho, querida”, refiriéndose a la revista Zeta, de la exmodelo y empresaria, Zuni Castiñeira.

La expareja del jugador Walter Fretes insistió en que dé nombre y apellido de las amigas a las que supuestamente falló e Ibarra disparó: “Siempre fuiste mala amiga con mucha gente, entre esas las que se me preguntó”, expresó refiriéndose a otras exmodelos por las que Ruttia le preguntó anteriormente. Las mismas son Lilian Ruíz, Patty Orué y Marly Figueredo.

Aunque Navila no dio nombres, se habría referido a la amistad entre Helem y Alicia Vera en los tiempos en que eran modelos.

Según Vera, Helem fue la responsable de su matrimonio con el exfutbolista Walter Fretes, quien tiempo después se unió a Roux y formaron una familia. Sin embargo a mediados de este 2020 se separaron, luego de que el pelotero se enredara sentimentalmente con otra mujer y la misma haya quedado embarazada.