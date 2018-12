La ex top de American International Model School, estuvo como invitada en el programa ‘Polémica en el bar’, donde por supuesto su presencia no pasó desapercibida.

Primeramente habló de su prototipo de hombre y resaltó que necesita a uno que le de armonía y paz.

“A esta altura de mi vida quiero una persona que me haga sentir mujer y se me note en la sonrisa antes que un vendehumo que venga con historias y al final no pasa nada”.

Aseveró además que no está en contra de los piropos a las mujeres y que nuca fue víctima de acosos. “Yo era de tocarle la bocina a los chicos lindos, en realidad nunca me sentí acosada, siempre me sentí admirada… Me encanta, es más, le denuncio yo si no me piropea”.

Sobre las propuestas para involucrarse en la política, mencionó que recibió varias pero ninguna la convenció por no sentirse a gusto con lo que hay de fondo.

“No estoy de acuerdo ni conforme con el sistema político judicial que se maneja y si vos no te sumás al sistema, el sistema te saca, así tengas buenas intenciones”, acotó.

Lorena fue abordada una supuesta relación sentimental con el presidente de Bolivia, Evo Morales. “Ya estoy tan saturada de eso… la gente por lo visto ve mucha telenovela mexicana, entonces que es mucha fantasía y mucho delirio. Hoy en día me mato de la risa”.

“FARÁNDULA MANOSEADA”

Lorena se sometió a un ping pong de preguntas en el que sobre diversos temas. Primero, el conductor de la emisión, Álvaro Mora le pidió unas palabras sobre la farándula local y la misma respondió que “está un poco manoseada”.

Seguidamente le preguntó por el feminismo y Arias remarcó “respeto pero no me sumo a eso”.

Sobre el futbol indicó que es su pasión y el amor, representa para ella ‘la razón de vivir’. Finalmente reveló que se encuentran en pareja. “Estoy acompañada, super bien y feliz”.