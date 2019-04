Sophie Turner, actriz que interpreta el personaje de Sansa Stark en la famosa serie ‘'Juego de Tronos'’, relató en una entrevista para Phil in the Blanks cómo le afectó las críticas en las redes sociales sobre su físico y su talento profesional.

La actriz inglesa, Sophie Turner, de tan solo 23 años, quien se volvió conocida y exitosa por su participación en la serie de la cadena HBO, Games Of Thrones, contó que lleva cinco años de padecer depresión y cómo esta enfermedad atentó contra su vida.

Turner confesó por primera vez todos los pormenores de su problema de salud mental, explicó ser honesta al respecto para ayudar a otras personas que atraviesan por lo mismo y alertar las señales asociadas a este sufrimiento. Además, confesó que finalizada la serie, GOT, planea tomarse un descanso profesional para dedicarse a ella misma y a los suyos.

“El mayor reto para mí es levantarme de la cama, conseguir salir de casa y aprender a quererme a mí misma”, expresó Sophie Turner.

Sansa Stark, personaje al que da vida la actriz británica, cuenta con su aparición desde la primera temporada, lanzada en el 2011, cuando ella tenía apenas 15 años. El estar tan involucrada en la serie en plena adolescencia afectó su entorno social, y al sentir la ausencia de sus amigos contó que no tenía ganas de ver a nadie, “Solo lloraba y lloraba y pensaba: ‘No puedo salir. No quiero hacer nada”.

“Pero todo empezó a irse a pique cuando alcancé la pubertad, como a los 17 años”, relató ante los micrófonos del programa. “Mi metabolismo se ralentizó muchísimo y empecé a ganar peso. Y luego tuve que enfrentarme al escrutinio de las redes sociales y todo eso, y en ese momento fue cuando (la depresión) empezó a golpearme”.

Uno de los principales detonantes de su enfermedad, aunque no lo único, fue su aparición en la saga ‘‘Juego de Tronos’’ y la presión de que cada capítulo se convertía en lo más comentado en las redes sociales.

Sin embargo, manifestó que no fue lo único que provocó su caída: “Contribuyeron. No diría que fue la razón principal, pero sí un catalizador”. La actriz invertía su tiempo leyendo las opiniones de críticas de la gente, por casi todo: su peso, su piel, su físico y su forma de actuar. “Me lo creía. Me decía a mí misma: ‘Sí, estoy llena de granos. Sí, estoy gorda. Soy mala actriz’. Y me lo creía”. Como ella misma explicaba, “veía 10 comentarios fantásticos y los ignoraba, pero uno negativo me hundía”.

“Empecé a ser muy, muy consciente de todo… Empecé a preocuparme por los ángulos [de cámara]. Estaba preocupada por mi cara. Tengo una nariz grande y a todo el mundo le encanta hacérmelo notar, y era cómo: ‘No sé en qué ángulo ponerme’. Me afectaba a mi creatividad. No podía serle fiel al personaje porque estaba demasiado preocupada por Sophie”, reflexionó la actriz.

La intérprete de Sansa Stark, buscó ayuda profesional y comenzó sesiones de terapia, combinada de tratamientos, que la ayudan a luchar contra la depresión. “Ahora me quiero a mí misma, o más de lo que solía, creo. No creo que me quiera mucho, pero estoy con alguien que me ayuda a darme cuenta de tengo ciertas cualidades positivas, supongo”, dijo haciendo referencia a su actual pareja, el cantante Joe Jonas, quien es una pieza clave en su proceso de recuperación. “Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar los motivos por los que te quiere, y también quererte un poco más a ti misma. Así que sí, me quiero”, concluyó.