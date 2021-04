La situación está cada vez peor en el país a raíz del coronavirus. Una fuente de la televisora de Villamorra se contactó con HOY para dar a conocer lo que asegura es una incomodidad e indignación colectiva dentro del medio.

“La gente en el canal (autoridades) no siguió las advertencias de las comunidades infectológicas del Paraguay”, empieza diciendo.

Asevera que los protocolos no son seguidos al 100%, partiendo desde los participantes, que se sacan el tapabocas al cantar y la cantidad de personas en el set. “Cincuenta personas es mucho para un estudio y estando con aire acondicionado.En la transmisión dual on line, por ejemplo hay peluqueros, maquilladores, participantes practicando su canto. Es muchísimo”.

La persona que comparte los datos con nuestra redacción responsabiliza en parte al productor Pablo Martínez, al frente del programa prime de Canal 4.

“Se avisó bien y él (Martínez) hace caso omiso a todo, no le importa nada. Se le dijo que no es momento de hacer este tipo de programas y también cuando nos trozaban en las redes porque no se usaban tapabocas, pero él siempre se desentiende”.

La cuestión fue empeorando con el paso de los días y ante los casos confirmados, el mencionado productor solo respondía con reemplazos “pero el que se aisló ya le infectó a su compañero y sigue la ola de contagios”.

La fuente comparte además que ya en una oportunidad, antes de del estreno del reality, Martínez había propuesto ensayar el programa con alrededor de 25 personas pero el jefe de seguridad le había “frenado el carro”, alegando que no pueden estar más de 15 personas en el set. “Y ahora se fue todo a la mierda. Muchos están cayendo, se están muriendo parientes de compañeros. Falleció la mamá de uno de los realizadores y el papá de un sonidista. Los dos se contagiaron en el canal”, prosigue.

Le informante comenta que son muchos quienes desean que el programa se levante o por lo menos se posponga por un tiempo, y apelan al Ministerio de Salud y la Sociedad Paraguaya de Infectología para que se pronuncien al respecto. “Es muy triste, por un programa no es que te vas vos, se va tu familia”.