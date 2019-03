La opera prima de Bradley Cooper vuelve a la pantalla grande en Estados Unidos con nueva música e imágenes inéditas.

Warner Bros. anunció esta semana que el exitoso drama, que recaudó USD 211 millones, se expandirá a más de 1.150 pantallas en Norteamérica este viernes, y contará con actuaciones ampliadas de canciones como "Black Eyes", "Alibi, y "Shallow".

Una escena con la balada escrita por Gaga "Is That Alright?" también se agregó a la película para el relanzamiento, al igual que la actuación de Jackson Maine (Cooper) cantando "Too Far Gone".

Además contará con una nueva escena con Gaga y Cooper cantando "Clover".