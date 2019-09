“Algo que siempre creí del teatro es que es magia pura y de las más potentes pero lastimosamente no está tan aprovechada”, dice ‘Ale’ como es conocida en la escena local.

Al verla muchos no creerían que su juventud resguarda una rica trayectoria en el mundo del arte y la comunicación, con vasta experiencia en medios y sobre las tablas.

“Para mí el teatro es uno de los medios de comunicación más completos y que a través de él podemos generar conciencia sobre temáticas sociales, incluso llegar a promover el cambio de actitudes y comportamientos referente a situaciones actuales, podemos denunciar injusticias, repasar historia y en muchos casos también mantener la esperanza de un mundo mejor”.

Actriz, egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático, del Instituto Municipal del Arte (EMAD/IMA) y Lic. en Ciencias de la Comunicación con énfasis en comunicación institucional (UCA), Szpecht es asistente de dirección y profesora en el Taller de Teatro Infanto-Juvenil María Elena Sachero también del IMA, sin embargo se define “humildemente como una novata”.

“Nunca antes había dirigido actores profesionales y ¡qué actores!!”, se refiere a Jorge Ramos, Regina Bachero, Calolo Rodriguez, María Celia Villagra, reconocidos rostros de las tablas, y a los iniciantes Gabu Zapata y Alan Licitra, protagonistas de la obra ‘A la luz’, la cual marca su debut al dirigir a actores profesionales.

“Todos son personas maravillosas y excelentes profesionales que dejan todo de sí en cada ensayo, hicieron suyos los personajes desde el primer día. Con orgullo puedo decir que también aprendo mucho de cada uno de ellos”.

La obra es una comedia escrita por Santiago Filártiga, con una temática actual que busca, a través del humor, hacer una crítica y sacar “a la luz” varios estereotipos y preconceptos que persisten muchas veces en algunos sectores sociales. “Una pareja anuncia la decisión de casarse, sin embargo sus voces no son oídas y sus respectivos padres quieren tomar las riendas de la situación, momentos en los que empiezan a salir “a la luz”, prejuicios e ideas, opuestos a lo que los jóvenes defienden”, indica sobre la trama.

Sobre su arribo al proyecto, la intérprete cuenta que hace dos años el auto y la productora Montserrat Valladares se reunieron con ella y le plantearon que se encargue de la dirección. “Leí la obra, me gustó mucho y les dije que aceptaba dirigir Y acá estoy. Se podría decir que la obra y yo salimos ” A la luz” juntas por primera vez”.

Consultada sobre qué representa para ella esta puesta, resalta dos puntos. El pirmero, un importante crecimiento personal por lo que implica la dirección de una obra con actores profesionales. “Realmente es un lujo y honor para mí iniciar este camino con ellos. Todo esto hizo que creyera y confiara un poco más en mi misma

El segundo un desafío que conlleva mucha responsabilidad y compromiso. “Cuando acepté está propuesta sabía que cada decisión que tomara sobre la puesta sería para guiar a los actores a dar vida al guión. Así la historia que se cuenta, llegue a cada espectador y en este caso entretenga y a la vez los ayude a reflexionar”.

Multifacética

Además de las tablas, Alejandra es realizadora audiovisual y conductora de radio y Tv, siendo la responsable del espacio “Hacelo Corto”, dedicado a producciones audiovisuales, emitido por Unicanal.

“Empecé a hacer gestión de prensa de espectáculos, fusionando el arte con la comunicación -y mi verborrágia que siempre está presente-(risas) y hasta la fecha trabajé en gestión de prensa de más de 40 obras teatrales, varios grupos de música y artistas visuales”, cuenta la artista que también escribió para medios escritos como ABC Escolar, Revista Estética y Moda, La Quincena, y El Independiente.

Como actriz lleva más de 30 puestas teatrales, así como varios cortometrajes y largometrajes. Se encargó de la asistencia de dirección en diversas obras de Marcela Gilabert, Agustín Núñez, Ma. Elena Sachero y William Valverde, afirmando que de todos aprendió bastante.

Azucena de la Fuente, Sofía Salomón, Rodolfo Pastor, Pablo Cabello, Alfonso Ungría, José Eduardo Alcázar, Sandra Américo, William Valverde, Julio Saldaña, Hugo Gamarra, Mario Franco y Pedro Caballero Galopo son solo algunos de los artistas con los que la Ale pudo nutrirse: “Como amante del teatro y del cine, considero que son artes que nunca terminan de aprenderse así que tomé y tomo cuantos cursos pueda de arte”.

En el 2015 obtuvo el reconocimiento de “Actriz joven destacada del año” por la Honorable Cámara de Diputados y la Fundación Niños Mártires de Acosta Ñu por interpretar a Elisa Lynch en “Elisa Lynch, entre el odio y el amor”

Fue jurado del festival internacional de cine de Paraguay en el concurso de cortometrajes Ta’anga Kyre’y (2017), y jurado del 1er. Festival de cortometrajes Cacique Jaguaru (Yaguarón) en el 2018. Integra también la liga de difusores culturales de Asunción, con la que busca dar más visibilidad al quehacer teatral local.

Dice disfrutar de las vidas que se viven sobre el escenario al encarnar o dirigir un personaje en tramas contundentes que sean introspectivas y a la vez generen cuestionamientos.

“Yo busqué siempre y me gusta (y espero seguir haciéndolo) contar historias que nos hagan crecer, que nos hagan recordar, mantener viva la memoria, denunciar injusticias y a la vez reflexionar. En “A la luz” por ejemplo, tenemos al humor como excusa para exponer actitudes que muchas personas tienen pero que no ayudan a construir mejores personas, mediante el humor, no solo nos divertimos, sino que reflexionamos sobre cuáles son los valores que realmente importan en las personas”.

Sobre la falta de apoyo de las entidades públicas al ámbito artístico, principalmente, al teatral, Szpecht considera que la creatividad y las ganas de contar historias salen al paso a las adversidades, permitiendo disfrutar de espectáculos de primer nivel con grandes artistas en escena.

“Siempre recuerdo a la Ale de 16 años, estudiante de teatro, que lloraba porque abría los diarios sin encontrar obras de teatro los fines de semana y se preguntaba ¿Dónde actuaría si no había obras ni salas?

Al ver cómo felizmente la cartelera teatral semanal ofrece mínimo 4 a 5 propuestas diferentes cada semana, tengo ganas de decirle a aquella Ale que no llore porque todo va a mejorar”.

Celebra que oferta teatral, espacios alternativos que abren sus puertas y más institutos que enseñan teatro, pero “el apoyo oficial y privado sigue siendo insuficiente, más considerando al teatro como una poderosa herramienta de educación y comunicación que no se aprovecha del todo”.

“Los artistas somos profesionales que también tenemos cuentas que pagar a fin de mes y queremos, a pesar de todo, vivir de esto que nos llena el corazón”, finaliza.

A la luz sigue en escena este fin de semana en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural Manzana de la Rivera( Ayolas Nro.129 c/ Benjamín Constant) con funciones el viernes y sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00.