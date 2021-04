La doctora Minerva González brindó un duro testimonio acerca de su día a día en el hospital, el cual es compartido por miles de médicos en el Paraguay.

A través de su cuenta en Twitter, González expuso cómo desde tempranas y hasta el anochecer, el personal de blanco una ardua tarea para cuidar y salvar a las personas de COVID-19.

6y50 llego a mi guardia veo mi pantalla y en 10 min se ficharon 5 pacientes, me equipo y empiezo atender.. Al evaluarles todos me dicen que se conocen con covid +,les medico,les pido estudios,son las 8AM ya atendí por lo menos 15 pacientes uno me ingresa código naranja SAT 83%

