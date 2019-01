Tras el estreno, la plataforma decidió subtitular la película, cuyo diálogo es en español a excepción de los comentarios en la lengua indígena local, para que los usuarios españoles pudieran “entender”.

Sin embargo encendió la polémica ya que según el propio Cuarón, director del filme, le parecía muy ofensivo para el público que su película se haya subtitulado en España.

“A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar, y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar”, declaró claramente enfadado el director en Nueva York.

“Es parroquial, ignorante y ofensivo para los propios españoles”, añadió luego.

El académico de la lengua Pedro Álvarez de Miranda mostró su apoyo al realizador mexicano y consideró que esta práctica “abre grietas en el privilegio” de los hispanohablantes de entenderse y dijo que los subtítulos a la película mexicana suponen un “fenómeno sorprendente” y “una falta de confianza” a la capacidad de la comunidad panhispánica de entenderse.

Además, en representación de la Real Academia Española, señaló que cuando vio la película se sorprendió al ver lo subtítulos:

“Cuando uno va al cine a ver una película mexicana, española o argentina no espera encontrar subtítulos, porque no son necesarios. Roma tiene algunas partes en mexica, una lengua indígena, y esas partes sí hay que traducirlas, pero la parte que está en español no necesita en absoluto traducción”, dijo al sitio El Español.

Palabras como “ustedes” se leen en los subtítulos como “vosotros”, “enojarse” se cambió a “enfadarse”, “vengan” por “venid”, y “mamá” por “madre”, entre algunos cambios. Sin embargo, la RAE concuerda con el cineasta: los subtítulos son innecesarios.

Tras la polémica, Netflix decidió dar un paso atrás y quitó los subtítulos para España.

SIETE PARECIDOS POCO RAZONABLES

“Se va a enojar tu mamá” es subtitulado como “Tu madre se va a enfadar”.

“Qué babosa eres” (“Qué tonta eres”)

“Nomás no se vayan hasta la orilla” (“No os acerquéis al borde”)

“¡Vengan!” (“¡Venid!”)

“Y, además, quiero un coche más chico” (“Y quería un coche más pequeño”)

“Tengo que ir a checar” (“Tengo que mirar”)

“Si está bien suave” (“Está tranquila”)