La mediática realizó una transmisión en vivo desde Instagram, dirigiéndose con mucho respeto al público que le cuestionó recientemente las cejas que luce. La misma defendió su look y el trabajo de su estilista, Lyssel Silva, el cual consiste en un diseño con la técnica Microblading, pelo a pelo.

“Les quiero contar que ella es una gran profesional y no critiquemos de buenas a primeras el trabajo de la gente, tenemos que apoyarnos entre todos y promocionar si podemos el trabajo y la actividad de otra persona, como paraguayos”.

Se refirió a las comparaciones que hicieron con su maquillaje. “Les pregunto, ¿parezco un travesti? Miren la calidad del trabajo… para mí el diseño es perfecto y también, sobre gustos no hay nada escrito”, aseveró.

“Es un proceso, esto va a quedar más natural con el pasar de los días. A mí me gusta así pero esto no va a ser así, tan grueso, se va a quedar con este color, va a ir quedando mucho más claro”, expresó refiriéndose a sus cejas.

Sostuvo que no está de acuerdo con que se critique el trabajo de las personas sin conocer el resultado, y recomendó observar antes de juzgar.

“Si no les agrada pueden opinar también, pero no insultar y decir cosas que no vienen al caso. Yo acepto las críticas sin ningún problema pero también con mucho respeto me dirijo a esas personas que dijeron de todo… Creo que todo tiene que ser de una manera respetuosa y objetiva”.

La extop de American indicó que se mantiene y refleja genuina siempre, incluyendo desde las redes sociales. “Me muestro tal cual, no vivo maquillándome y produciéndome todos los días, sino para eventos especiales y voy arreglándome conforme a la ocasión”.

Agradeció los elogios, comentarios de apoyo y las críticas constructivas. Instó además a la empatía, el apoyo mutuo y la aceptación. Tenemos que apoyarnos y confiar en el trabajo de la gente, tirarnos para arriba y no hacia abajo. Seamos felices con lo que tenemos y con lo que somos”.