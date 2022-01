Invitada al programa ‘A la tarde’, de América Tv, Dallys fue abordada acerca de su experiencia con el actor y presentador Fabián Gianola, acusado de abuso sexual en Argentina. La misma compartió con él en televisión en el programa ‘Bien tarde’ y en teatro, con la obra ‘Sé infiel y no mires con quien’.

“Quiero aclarar que no fui a acosada por Fabián Gianola, viví situaciones absolutamente desagrables con él y otro compañero”, expresó la conductora de Tv, para luego indicar que su excompañero es muy competitivo, tanto con hombres como mujeres.

La exmodelo sí se refirió a un episodio en el que Gianola ingresó a su camarín. “Vino, me saludó y en lugar de darme un beso en el cachete me dio un pico, yo me quedé congelada, él se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue”.

Dijo que Fabián si se involucró sentimentalmente con algunas compañeras de trabajo no puede asegurar que hayan sido relaciones forzadas.

Recordó que Gianola celaba de su excesiva exposición en medios a raíz del fallecimiento de su hermano, al punto de que sugirió su salida de la obra teatral en la que trabajaban juntos. “Fabián no es una buena persona y sí yo creo a las demás chicas que han salido a hablar”.

Contó que un productor le propuso sexo a cambio de trabajo en teatro. Obvió dar el nombre porque ya falleció. “Si no te gusta, tomate un bondi y volvete a Paraguay”.

Ferreira luego habló acerca de la situación general en la televisión y el teatro contaminados por la corrupción sexual. La misma apuntó a las cabezas de medios y compañías teatrales como principales cómplices.

“Los que callan son los que nos contratan, que son cómplices también. Hay productores que contratan a estos personajes y ellos mismos muchas veces les preparan el terreno, y entonces tenemos que callar porque después no te contratan”.

Comentó que ella misma le tocó ver se lleva a cabo dicho sistema. “Yo pude ver a estos personajes, protagonistas aprovechándose de una chica que quiere surgir, y el productor ve, arma su panel, el equipo de talento y siempre hay una chica para que el protagonista no moleste”.

“Esa chica es la que se tiene que fumar al protagonista sea en televisión, teatro o en películas, para que pueda trabajar tranquilo y feliz, entonces todos trabajamos felices, yo he trabajado tranquila, gracias a que lamentablemente había una chica que tenía que hacer el trabajo sucio”, prosiguió.

Tras las declaraciones de Dallys, Gianola emitió un comunicado en el que una vez más ratificó su inocencia. Alegó además un “fraude mediático” por parte de las supuesta víctimas de quienes dijo, buscan fama.