Mientras el Senado aprobó el beneficio de las empleadas domésticas con el 100% del salario mínimo, conductor de radio Ñanduti y America Tv, expresó su indignación.

“Las empleadas domésticas tienen un sueldo que ronda los 1.500.000 GS y beneficios como desayuno, almuerzo, merienda y cena gratis, y no pagan la luz ni el agua que usan. Y ahora quieren subirles el sueldo? Qué más van a pedir los políticos irresponsables? Que les regale mi auto?”, escribió el comunicador en su cuenta en Twitter, levantando polvareda.

Al instante, Fiorio fue blanco de críticas de internautas que no dejaron pasar lo que consideraron una indiferencia, tratándolo de egoísta. Entre los más molestos se encuentran varios periodistas y mediáticos.

“El servicio doméstico no es una necesidad básica fundamental, es un servicio opcional. Si lo querés, pagás. Si no podes o te parece caro, hacelo vos. Querer algo que uno no pueda pagar, es por lo menos “vyrochusquismo”, tecleó Toto González.

“Es un trabajo como cualquiera. Si no podés pagarle el mínimo, no la tengas o pagale por hora/día como cualquier otro empleo. Si le das desayuno almuerzo y cena quiere decir que le hacés trabajar unas 12 horas al día??? ¿Te cobra agua y luz la empresa donde trabajás? Terrible”, escribió la periodista y presentadora Patricia Vargas.

“El agua y luz de tu casa son tu cuenta. No de la trabajadora. Cuando hablas de desayuno y cena estas confesando que le haces trabajar más de 8 hs”, expuso la periodista, activista y politóloga Griselda Yúdice.

Tras la aprobación de la Cámara Alta, el proyecto que beneficia a las domésticas pasa ahora a la Cámara Baja.