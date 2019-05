Ramiro afirmó que Esparza le pagaba como si fuera uno más del grupo y no como fundador. “Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud. Inclusive me dijo el jueves pasado que pasara por mi parte del dinero y se acabó”, expresó el músico.

Esparza respondió a Ramiro a través de un comunicado en el que asegura que siempre se le invitó a tocar con la banda y que la decisión de aceptar o no quedó a cargo de él.

“Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar de resolverlo de la mejor manera”, expresó Lupe Esparza en el comunicado.

Ante lo ocurrido entre Esparza y Delgado, Javier Villarreal otro músico fundador del grupo salió a solicitar respeto mediante un video en YouTube que se transmitió en el programa Hoy.

“Bronco fue un proyecto de suma importancia que lo iniciamos con mucho respeto y cariño un grupo de amigos: mi compadre Ramiro, mi hermano “Choche”, Lupe y un servidor. Todos fuimos por un sueño en común: cantar y llegar al corazón de la gente”, dice en el material Villarreal.

En su mensaje, Villarreal reveló que incluso en tiempos de gira o cuando tenían agenda llena, el respeto reinó entre los integrantes. “Además de que siempre tuvimos cuentas claras y una administración transparente”, añadió.