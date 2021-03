Se publica el disco póstumo de Chris Cornell, el alma de Soundgarden

Bajo el título "No One Sings Like You Anymore" ("Nadie canta ya como tú", en español), este viernes 19 de marzo se publicará en formato CD y LP el disco póstumo de Chris Cornell, alma de la banda Soundgarden, fallecido en 2017 a los 52 años.



Fuente: EFE