Amazon gastará 465 millones de dólares en la serie de "El Señor de los Anillos"

Los Ángeles (EE.UU.) Amazon Studios, la división cinematográfica del gigante del comercio electrónico, invertirá 465 millones de dólares en la primera temporada de la serie sobre el universo "The Lord of the Rings", producida por el español J.A. Bayona.



Fuente: EFE