Aunque aclararon que solo se trató de un mal entendido a raíz de una pequeña discusión, al jugador del club Olimpia y la instructora fit le llovieron igual las críticas de mucha gente, por considerar que la polémica en redes fue un show mediático para captar la atención y ganar más seguidores, principalmente del medio digital del que son accionistas y a través del cual salieron a aclarar los rumores.

Una de las que no creyó la novela es Malala Olitte, quien días pasados mencionó desde Twitter que todo se trataba de publicidad para los mismos, pero la exmodelo no se quedó con eso y fue más allá.

“Admiro el tema de que hagan el ridículo para atraer más gente. Hacer el ridículo cuesta bastante y si te sale fácil, es admirable”, mencionó en comunicación con el programa de la 650 AM, El Repasador.

La comunicadora indicó que desde un principio le llamó la atención lo acontecido entre ambos y la manera en que se fue desarrollando en las redes. “De una me di cuenta porque demasiado ya era mostrar lo hermoso que sos como pareja y de repente borran las fotos y se callan”.

Sostuvo que admira a los dos y principalmente a Vita y su iniciativa de fomentar la práctica de ejercicios para mantener la salud en las personas, pero lamentó que tenga que prestarse a un show para figuretear.

“De repente sale con una estupidez así y dije, ‘yo no puedo creer’, a no ser de que estén armando una escuela de actuación, pero realmente me da un poco de vergüenza ajena y digo ¿será que en algún momento he sido ridícula también?”.

De acuerdo a Olitte, Iván y Vita fueron mal asesorados para llevar adelante el show: “Como no están acostumbrados a hacer este tipo de propaganda no les sale, entonces hoy el paraguayo ya no traga”. Insistió en que se ridiculizaron. “Quedaron como el ridículo, son dos personas que van a mentir, que van a engañar y si se separan, nosotros ya no les vamos a creer más”.

Sin embargo, aseveró que bien o mal lograron su cometido, al hacer que todos estén hablando de ellos. “Impresionante la fama que se llevaron pero qué pasa, se queman. En vez de hacer otro tipo de ruido que pueda mantenerles en auge, con ganas de que la gente quiera seguir sabiendo más de ellos, queman su imagen”.